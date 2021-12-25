09:51, 25 декабря 0

Мотоцикл с очень выразительной внешностью, эталонной эргономикой и почти идеальными характеристиками для езды в мегаполисе – именно таким оказался самый доступный в Украине байк от BMW. Впрочем, недостатки у него тоже есть, и о них не стоит забывать.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

Для тех, кто хочет начать свою мотоциклетную жизнь с BMW, не тратя при этом много средств, есть интересное предложение – малокубатурный, относительно доступный и очень привлекательный внешне BMW G 310 R. Стоит отметить, что его доступность обусловлена, главным образом, страной производства. Этого покорителя мегаполисов собрали в Индии – наверное, самой мотоциклетной стране мира.

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Внешне BMW G 310 R выглядит довольно агрессивно. Принадлежность к технике начального класса в нем выдает разве что один тормозной диск на переднем колесе и надпись "310" на пластике, который защищает переднюю светодиодную оптику. Достаточно компактный одноцилиндровый двигатель частично прикрыт пластиком и визуально кажется большим, чем есть на самом деле.

Удобство превыше всего

Если внешне BMW G 310 R не кажется великаном, то стоит на него сесть – и впечатление сразу меняется. Здесь вполне "взрослая" посадка – достаточно широкое сиденье, которое позволяет сдвигаться вперед или назад в довольно большом диапазоне. Немалый фальшбак, за который удобно держаться коленями в поворотах. Широкий руль, который дает ощущение стабильности и уверенности. Подножки расположены не слишком высоко, что удобно для длительных поездок. Ручки сцепления и переднего тормоза имеют регулировку в зависимости от размера рук райдера.

Высота и ширина стандартного сиденья идеальна для водителя ростом 178 см и весом под 90 килограммов. Однако для людей с другими габаритами в BMW предусмотрели на выбор еще несколько вариантов сидений, поэтому подобрать собственную конфигурацию можно в любом случае.

Несмотря на то, что места для пассажира здесь, на первый взгляд, немного, на удобство посадки "двойка" ростом 176 сантиметров и весом около 60 килограммов не жаловалась. Отметила лишь довольно высокий фальшбак, в который удобно упираться при интенсивном торможении. Понравилось и то, что в месте "упирания" он покрыт приятным на ощупь пластиком.

Уравновешенный характер

Технические характеристики, в которых указана отдача двигателя на уровне 34 л. с. и 28 Нм крутящего момента, не выглядят впечатляющими. Однако для уверенного передвижения по городу этих показателей вполне достаточно. Все дело в довольно спокойном характере двигателя, который совсем не обязательно крутить до отсечки для комфортного вождения. Вносит свою лепту и коробка передач с отлично подобранными для городского движения передаточными числами.

Конечно, если хочется ехать быстро, то двигатель приходится держать в диапазоне 8 – 9 тысяч оборотов и постоянно работать лапкой переключения передач. Такой режим движения на BMW G 310 R тоже дает немало удовольствия, но все же стихия этого мотоцикла относительно спокойное, комфортное и уверенное вождение, которое не исключает динамических ускорений.

Сильная сторона

Сильной стороной BMW G 310 R можно считать подвеску. Передняя вилка перевернутого типа не имеет никаких регулировок и очень умело и комфортно расправляется с мелкими неровностями. Задняя подвеска, которая состоит из легкосплавного маятника и моноамортизатора, тоже комфортная. Стандартные лежачие полицейские BMW G 310 R может преодолевать на скорости около 40 километров в час без особого дискомфорта для райдера. Если же привстать на подножках, можно проехать "лежачих" и на значительно большей скорости – пробоя подвески не случится.

Тормоза тоже отменно справляются со своей работой – одного переднего диска с 4-поршневым суппортом хватает для мотоцикла такой мощности. Эффективность заднего дискового тормоза также достаточная. Порадовали и настройки ABS – она вмешивается в работу ненавязчиво в последний момент. Пульсации на рычаге едва заметны, что со временем может даже разбаловать драйвера.

Не везде пролезет

Широкий руль, который дает ощущение уверенности при управлении, в междурядье заставляет быть осторожнее. Грузики руля находятся как раз на уровне зеркал подавляющего большинства автомобилей. Для того, чтобы успешно протискиваться в узком междурядье на BMW G 310 R, нужно чаще уклоняться и крутить рулем.

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Также "не пролезть" BMW G 310 R может и по бюджету. Входной билет в мир мотоциклов BMW стоит 194 618 гривен. Понять, много это или мало, можно сравнив прайсы конкурентов. Например, Yamaha MT-03 стоит 190 901 грн. А за Honda CB300 R дилеры просят 187 000 грн. Получается, что BMW G 310 R самый дорогой в своем классе, но разница в цене не такая уж и большая.

Что же можно получить за эти деньги? Например, гарантию на 5 лет или 500 тысяч километров – таких условий нет ни у кого из конкурентов. Также стоит помнить, что "входной билет в мир мотоциклов BMW" – это вовсе не фигуральное выражение: компания регулярно устраивает очень интересные ивенты для клиентов, и каждый владелец мотоцикла BMW может бесплатно принимать в них участие.

А еще приятным ноу-хау можно считать программу BMW Premium Selection – она позволяет обновлять технику и повышать кубатуру с минимальными затратами времени и средств. А для тех, кто желает купить мотоцикл с пробегом, всегда есть предложения с интересным прайсом и официальной гарантией.

Стоит ли покупать?

Девиз BMW – "с удовольствием за рулем" – в полной мере касается всей техники, и самый доступный в линейке мотоцикл здесь не исключение. Он действительно дарит положительные эмоции, оставляя очень приятное ощущение уверенности, стабильности и драйва.

Катать на нем хочется снова и снова. Чтобы понять это, я меньше чем за неделю проехал на BMW G 310 R почти тысячу километров, почти не выезжая из Киева. И все это время личный мотоцикл такого же класса, но другого бренда и вдвое большей мощности спокойно стоял на стоянке.

G 310 R на самом деле можно считать одним из лучших кандидатов на роль первого мотоцикла. Он прекрасно сбалансирован, прощает ошибки новичков, прекрасно выглядит и дарит очень приятные эмоции.

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На фото: Евгений Калантай – инструктор мотошколы Respect Industry, чемпион Украины по стантрайдингу и обладатель действующего рекорда Украины по наибольшему количеству кругов, выполненных на заднем колесе мотоцикла.

Nick Respect Stepanenko – основатель мотошколы Respect Industry:

Впечатляет! Мне нравится такая грузность: мотоцикл в статике кажется тяжелым, а во время движения дает приятное ощущение стабильности. Подвеска очень "сладко стелет", прекрасно "съедает" все неровности и стыки асфальта. Для комфортного передвижения по городу – просто отличный вариант.

Понравились настройки двигателя: стабильная ровная тяга в среднем диапазоне оборотов будет большим плюсом для размеренного режима вождения. В то же время верхний диапазон дает вполне приличную отдачу мощности. Этот мотоцикл, несмотря на доступность, полностью сохранил ДНК марки BMW, у него своя аудитория. Он идеально подходит в качестве первого мотоцикла для тех, кто прошел курс обучения в мотошколе и планирует ездить по городу.