Звісно, унікальному Rolls-Royce не доведеться стояти на самоті у звичайному тісному гаражі – це найкраще і найдорожче творіння британського бренду, з тиражем у три екземпляри на увесь світ і відповідною ціною – він стане окрасою розкішної колекції.

Британський влогер TFJJ розмістив на своєму каналі черговий ролик про екзотичні автомобілі в умовах реального світу і цього разу йому пощастило зафільмувати розміщення Rolls-Royce Boat Tail у зібранні власника. Автор відео пише, що це абсолютно унікальний автомобіль, 1-з-1, очевидно, маючи на увазі індивідуальні побажання замовника, реалізовані у цьому конкретному примірнику розкішного лайнера.

Дивіться також: В Україні з'явився мотоцикл від Lamborghini

В описі відео є ще одна розбіжність – сказано, що компанію Rolls-Royce складатимуть автомобілі загальною вартістю у 150 мільйонів доларів, хоча у заголовку йдеться про 180 мільйонів – очевидно, стільки зібрання коштуватиме разом з Boat Tail.

Величезне, надзвичайно розкішне купе Rolls-Royce Boat Tail дебютувало у травні цього року. 5,9-метровий автомобіль вартістю 28 мільйонів доларів легко затьмарив собою найдорожчий автомобіль Rolls-Royce до того часу – єдиний і неповторний Sweptail 2017 року вартістю 12,8 мільйона доларів. Щоправда, новачок не має ексклюзивності Sweptail, оскільки виробник збере три таких грандіозних купе. За чутками, один з Boat Tail замовила собі зіркова пара Jay-Z та Бейонсе.

Ким є власник Boat Tail, показаного на відео – невідомо, але кількість унікальних автомобілів у його колекції справді вражає. У гаражі можна помітити Isdera Commendatore 112i з двигуном Mercedes V12, що існує в єдиному екземплярі та був проданий на аукціоні минулого року за 1 113 125 євро.

Усі автомобілі на цій автостоянці знакові, але можна відзначити ще кілька особливо унікальних: Lamborghini Countach з логотипом команди Walter Wolf Racing, омологаційний Mercedes CLK GTR – один із 26, а також один із чотирьох Ferrari F50 у заводській чорній фарбі.