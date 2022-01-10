Продажи Rolls-Royce достигли рекордных показателей за всю историю марки в 2021 году, а очередь заказов уже растянулась до конца 2022 года.

Производитель роскошных автомобилей Rolls-Royce, подразделение немецкой BMW, заявил в понедельник, что его продажи выросли на 49% до рекордного уровня в 2021 году поскольку спрос на роскошные автомобили во всем мире резко вырос.

Читайте также: Андрей Данилко купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри и не может ввезти его в Украину

В онлайн-презентации генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос сообщил, что автопроизводитель продал 5586 автомобилей клиентам в более чем 50 странах, что является самым большим показателем за его 117-летнюю историю. Он также отметил, что продажи достигли рекордных показателей в большинстве регионов, включая Китай и Америку.

Продажи автомобилей премиум-класса и роскошных автомобилей росли больше всего на ключевых мировых рынках, таких как Китай и США, поскольку ограничения на поездки, связанные с пандемией, привели к тому, что состоятельные потребители получили больше имеющегося дохода.

Мюллер-Отвос сообщил, что британский завод автопроизводителя в Гудвуде работал почти на максимальной мощности, а его книги заказов уже заполнены за третий квартал 2022 года. “Если вы закажете Rolls-Royce сегодня, вы получите его примерно через год”, – сказал он.