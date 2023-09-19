В отличие от Детройта, где развернулась масштабная забастовка работников Ford, General Motors и Stellantis, профсоюз Hyundai Motor в Южной Корее результативно отстоял права заводчан.

Благодаря успешно построенной стратегии профсоюз Hyundai Motor в понедельник, 18 сентября, заключил соглашение с работодателем о повышении годовой зарплаты примерно на 12%. При этом сторонам удалось избежать стачки и производственных потерь на крупнейшем заводе компании.

Правда, не все остались довольны: 58,8% ее членов организации с правом голоса одобрили предварительное соглашение, достигнутое на прошлой неделе, в то время как 41,1% отклонили его.

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Поскольку большинство голосов в правлении профсоюзом, насчитывающим 44 000 членов, выступили за подписание договоренностей, то такое соглашение было заключено.

Благодаря мирному разрешению конфликтной ситуации автопроизводитель продолжает производство и отгрузку техники без финансовых потерь. Фото: rfi.fr

В августе профсоюз работников Hyundai Motor Co проголосовал за возможную забастовку, выдвинув работодателю три условия:

повышение заработной платы;

выделение премии за рост производительности труда;

повышение пенсионного возраста с 60 до 64 лет.

Что касается высшего порога пенсионного возраста, то ошибки нет: профсоюз пытался повысить возраст выхода на пенсию своих членов, что позволило бы работникам оставаться на работе дольше, поскольку это уменьшает зависимость от пенсионной системы. Однако это требование не было принято.

В любом случае профсоюз Hyundai Motor оказался на высоте – и повышения зарплаты добился, и забастовки избежал. В последний раз на предприятии третьего мирового автопроизводителя по объемам продаж бастовали в 2018 году.