На відміну від Детройта, де розгорнувся масштабний страйк працівників Ford, General Motors і Stellantis, профспілка Hyundai Motor у Південній Кореї результативно відстояла права заводчан.

Завдяки вдало побудованій стратегії профспілка Hyundai Motor у понеділок, 18 вересня, уклала угоду з роботодавцем про підвищення річної зарплати приблизно на 12%. При цьому сторонам вдалося уникнути страйку та виробничих втрат на найбільшому заводі компанії.

Щоправда, не всі залишились задоволеними: 58,8% її членів організації з правом голосу схвалили попередню угоду, досягнуту минулого тижня, тоді як 41,1% відхилили її.

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Оскільки більшість голосів у правлінні профспілкою, що налічує 44 000 членів, виступили за підписання домовленостей, то таку угоду уклали.

Завдяки мирному врегулюванню конфліктної ситуації автовиробник продовжує виробництво та відвантаження техніки без фінансових втрат. Фото: rfi.fr

У серпні профспілка працівників Hyundai Motor Co проголосували за можливий страйк, висунувши роботодавцю три умови:

підвищення заробітної плати;

виділення премії за зростання продуктивності праці;

підвищення обов’язкового пенсійного віку з 60 до 64 років.

Щодо вищого порогу пенсійного віку, то тут помилки не має: профспілка намагалася підвищити вік виходу на пенсію своїх членів, що дозволило б працівникам залишатися на роботі довше, оскільки це зменшує залежність від пенсійної системи. Однак ця вимога не була прийнята.

У будь-якому разі профспілка Hyundai Motor виявилася на висоті – і підвищення зарплати домоглася, і страйку уникнула. Востаннє на підприємстві третього світового автовиробника за обсягами продажів страйкували у 2018 році.