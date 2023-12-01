Американська профспілка UAW запустила безпрецедентну кампанію з об’єднання в профспілки всього автомобільного сектору США, закликавши тисячі автомобільних працівників у 13 компаніях країни згуртуватися у єдину потужну спільноту відстоювання інтересів людей праці.

Перемога UAW в одночасному страйку, завдяки чому працівники трьох автогігантів GM, Ford і Stellantis будуть отримувати на 25%+ збільшену зарплату, спрямувала профспілку на збереження цього імпульсу і розширення масштабів.

Тепер на спеціально створеному сайті UAW з’явилося оголошення не просто про об'єднання кількох профспілок в одну потужну силу, як планувалося раніше, а всіх одразу. Як правило, профспілкові кампанії зосереджені лише на своєму роботодавцеві, а тут UAW орієнтує на цілий сектор з одночасним об’єднанням усіх галузевих спільнот.

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Потрійний удар UAW проти згаданої вище "великої трійки" дав результативний підсумок від об’єднання зусиль. Саме тому взято курс на тактику одночасного об’єднання для організації нових профспілкових ініціатив.

Члени United Auto Workers на мітингу солідарності проти великої трійки автовиробників 15 вересня 2023 року в Детройті, штат Мічиган. Фото: fox2detroit.com

UAW запустив новий вебсайт, де просять працівників кожної компанії підписати профспілкову картку. UAW вказує на великі рекордні прибутки згаданих вище автовиробників. У розміщеному відео згадуються нещодавні квартальні результати Tesla та Rivian, а також стверджується, що японсько-корейські автовиробники разом отримали 470 мільярдів доларів прибутку. За останні 10 років німецькі автовиробники заробили додатково 460 мільярдів доларів.

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Деякі автовиробники після великих перемог UAW почали збільшувати платню, щоб справа не дійшла до страйків, але це все мізерна подачка. Зокрема, VW, Hyundai, Toyota і Honda оголосили про підвищення платні, однак об’єднання цих компаній у профспілки може дати працівникам кращі умови. Профспілковий договір — єдиний спосіб виграти справедливу зарплатню та соцумови.

Профспілки американського автопрому вміють організуватися, згуртуватися у мирні, але дієві протести задля відстоювання прав людей праці. Відео: Associated Press

Об’єднання в єдину потужну організацію ще попереду, з метою остаточного об’єднання вже залучено близько 150 000 працівників автомобільного виробництва, які до цього не були в профспілці. Це приблизно подвоїть кількість об’єднаних у профспілки автомобільних працівників у США.

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Аргументи, висунуті на створеному сайті, доволі красномовно свідчать, що боротися потрібно.

Toyota

За останнє десятиліття Toyota отримала чверть трильйона доларів прибутку. Прибуток зріс на 30%. Зарплата генерального директора зросла на 125%. Тим часом Toyota запропонувала підвищення зарплат лише на 9%, щоб переконати працівників Toyota не організовуватися в страйки.

Hyundai

Прибуток Hyundai зріс на 75 відсотків за останні три роки. Їхні ціни на автомобілі зросли на 32 відсотки. Компанія оголосила про поетапне підвищення на 25 відсотків до 2028 року, щоб зрівнятися з великою трійкою, але працівники Hyundai все одно сильно відставатимуть у зарплаті, пільгах і правах на роботі.

Nissan

Компанія отримала майже трильйон доларів доходу за останнє десятиліття. Понад 80% доходу Nissan у Північній Америці припадає на США. Співробітники з розподілу запчастин Nissan щойно виграли контракт з UAW. Тепер настав час для кожного працівника Nissan виграти свою справедливу частку. Прибутки зростають, а працівники ще більше відстають.

Mercedes-Benz

Лише за останні кілька років прибутки Mercedes зросли на 200%. З березня по листопад 2023 року компанія витратила 1,9 мільярда доларів на викуп акцій замість того, щоб поділитися цими рекордними прибутками зі своєю робочою силою.

Volkswagen

За останні три роки прибутки Volkswagen зросли більш ніж на 60 відсотків, а ціни на їх автомобілі зросли більш ніж на 40 відсотків. Працівники VW у штаті Теннессі залишилися без премій, тоді як лише 13 топ-менеджерів забрали разом 60 мільйонів доларів.

Volvo

За останнє десятиліття Volvo Car USA отримала понад чверть трильйона доларів США. Генеральні директори компанії заробили 44 мільйони доларів за останні сім років, але працівники Volvo залишаються без нічого.

Таким чином, профспілки мають намір наростити імпульс робітничого руху, об’єднавшись в потужний інструмент відстоювання прав працівників усієї автомобільної галузі. Аргументи, процитовані вище, вагомі: оплата не встигає за продуктивністю працівників, а розподіл доходу з часом стає все більш нерівним.