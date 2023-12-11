Сьогодні 75% автомобільних заводів в Польщі наймають працівників з України, а 78% очікують зменшення кількості робочих місць через автоматизацію виробництва. Це випливає з останнього звіту компанії Exact Systems під назвою MotoBarometr 2023.

За результатами опитування, в якому взяли участь майже 1000 представників автомобільної галузі з 11 країн, 75% із них працевлаштовують громадян України. У 2021 році це було 58%, у 2022 році — вже 72%. Хоча тренд кілька років зростав, проте результат поступово стабілізується, повідомляє Польський Інститут досліджень авторинку SAMAR.

У 8 з 11 опитаних країн відсоток компаній, які працевлаштовують українців, зросла протягом останнього року. У Німеччині вже у 41% виробничих підприємств працюють громадяни України, а ще у 2021 році було лише 15% (у 2022 році — 30%). Інтерес до українських працівників також зростає в Бельгії — з 18 відсотків у 2022 році до 43 відсотків у 2023 році.

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У Польщі 23% автомобільних заводів планують збільшити кількість робочих місць у наступні місяці. Це на 27 відсоткових пунктів менше, ніж рік тому, і найменше з початку проведення дослідження. Більшість опитаних планує залишити зайнятість на поточному рівні (73%). При цьому три з чотирьох заводів у польській автомобільній промисловості працевлаштовують громадян України (на 3 в.п. більше, ніж у 2022 році).

Значно більше українців в автомобільній промисловості працює лише у Словаччині (88%), але все частіше їх можна зустріти також на виробничих лініях у Німеччині. За рік кількість місцевих заводів, які користуються послугами громадян України, зросла з 30% до 41%.

Також експерти Exact Systems звертають увагу на зростання автоматизації виробничих процесів. Аж 78% представників автомобільної промисловості вважають, що роботи та штучний інтелект призведуть до зменшення кількості працівників у їхніх закладах. «Кожен четвертий представник автомобільної промисловості в Польщі вказує на збільшення зайнятості у його заводі. Це найменше з 2016 року, коли ми вперше провели дослідження MotoBarometr. Тому ми можемо очікувати сповільнення в галузі, менших обсягів виробництва» — говорить Яцек Опала, член правління Exact Systems.

Зі звіту MotoBarometr 2023 випливає, що значна більшість працівників на заводах, що виробляють автомобілі та їхні частини, — люди, які виконують повторювальні, рутинні дії. У 9 з 11 досліджуваних країн погоджуються з твердженням, що автоматизація призведе до зменшення кількості працівників у їхніх закладах. В цю групу також входить Польща, де 78% відповіли “однозначно так” або “скоріше так”.

Артур Міґонь з компанії Antal звертає увагу, що автоматизація та технологічні інновації справді змінюють світ автомобільного виробництва, але в багатьох випадках людей важко замінити роботами чи штучним інтелектом. “ШІ стає незамінним у багатьох секторах, де раніше панувала людина. Тепер він швидким темпом рухається до заміщення людей у роботі з алгоритмами. У США робот замінює у середньому 5-6 працівників. Автоматизація найбільше позначиться на рутинних посадах, що може заглибити соціальні проблеми. Однак штучний інтелект не замінить людей у креативності, емпатії та майстерності. У майбутньому можливі посади, побудовані на цих навичках. Ключем до виживання у цифровій революції є перепідготовка, перекалібрування професій та відродження співпраці між людиною та штучним інтелектом”, – каже експерт.

Методологія дослідження

Дослідження «MotoBarometr 2023. Настрої в автомобільній галузі в Європі» було проведено компанією Exact Systems на основі опитувань фірм автомобільної галузі. Серед них були автовиробники, постачальники запчастин та компонентів. Обсяг вибірки склав 972 респондентів із 11 країн (Польща, Бельгія, Чехія, Франція, Іспанія, Німеччина, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина). Опитаними були представники автомобільних заводів, зокрема інженери з якості, директори заводів, менеджери з якості та виробництва.

Exact Systems працює з 2004 року і спеціалізується на контролі якості, тобто відборі, ремонті та сортуванні частин, компонентів та готової продукції для представників автомобільної галузі в Польщі. Це одна з найбільших компаній у цій галузі в Європі. Основними клієнтами компанії є постачальники для автомобільної промисловості та виробники автомобілів. Клієнтами компанії є також заводи, що займаються серійним виробництвом у галузі електроніки, побутової техніки та косметики. Зараз компанія має свої представництва в 13 країнах: у Польщі, Чехії, Франції, Німеччині, Словаччині, Туреччині, Румунії, Угорщині, Бельгії, Нідерландах, Іспанії, Португалії та Китаї.