Блоггеры попробовали разрядить батарею Hyundai IONOQ 6 в тех условиях, в которых обычно ездят владельцы современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Большинство заездов электромобилей на дистанцию проходят в специфических условиях. Чтобы добиться максимального пробега, тест-драйверы обычно выключают кондиционеры, избегают гористой местности, а главное – "тошнят" в правом ряду со скоростью 90-100 км в час, мешая даже фурам.

В противоположность таким тестам, блоггеры из YouTube канала “Первая электричка” проводят реальные тесты в украинских условиях. На этот раз они взяли полностью заправленный электромобиль Hyundai IONOQ 6 и помчались из Киева в направлении Одессы, учитывая лишь ограничение правил дорожного движения. В этот день пустился дождь, что тоже неблагоприятное условие для расхода электромобиля.

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Hyundai декларирует, что спорседан IONIQ 6 за счет аэродинамической формы кузова и 800-вольтовой тяговой батареи имеет отличные характеристики электромобильности. Тестовая версия – полноприводная на 325 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Два электродвигателя обеспечивают разгон до сотни за 5,1 секунды. У нее заявленный запас хода указан на уровне 583 км в комбинированном цикле благодаря батарее на 77,4 кВт*ч (на 18-дюймовых дисках). Сверхбыстрая зарядка должна заряжать электромобиль за 15 минут на 351 км запаса хода.

Конечно, все это при идеальных условиях эксплуатации, прописанных соответствующими нормативами. А как в настоящих условиях? Блоггеры из YouTube канала “Первая электричка” взяли полностью заряженный IONIQ 6 и отправились в сторону Одессы.

Hyundai IONIQ 6 выехал из дилерского центра "Эдем Авто" на Окружной дороге Киева с полной батареей. Запас хода высвечивался в 417 км. Даже после прогрева салона запас хода уменьшился всего на 2 км благодаря работе теплового насоса. Далее последовали тянучки на выезде из Киева, а через 100 км пути авто показывало 306 км остатка. На трассе ехали так, будто за рулем авто с ДВС – со скоростью 120-130 км (максимально разрешенная ПДД на этой дороге). На обгонах бывало и 150 км, но это скорее исключение и тестирование возможностей машины.

До Умани доехали с запасом хода 179 км, и хотя по плану здесь должны были заряжаться, пришлось проехать еще 61 км с остаточным зарядом 28%. Когда запаса осталось 20%, автомобиль проехал 290 км. Это было в дождь, после стоянки холодным утром и подогревом салона тепловым насосом.

Интересно, что после падения емкости батареи до 20% на навигации авто начали высвечиваться имеющиеся в ближайшем окружении зарядные станции.

Таким образом, реальный пробег полноприводного Hyundai IONIQ 6 в дождь в режиме 110-130 км/ч составляет 366 км. Средний расход энергии составил 20,8 кВт*ч на 100 км пути.

Заряжался Hyundai IONIQ 6 на новой скоростной станции АВВ в Умани. Разряженная батарея от 20% набрала 80% емкости за 18 минут. При этом в начале зарядки батарея заряжалась с максимальной скоростью 180 кВт, а ближе к заполнению снизила потребление.

Такой показатель оказался лучшим среди тех автомобилей, которые тестировались блоггерами “Первой электрички” в реальных условиях в Украине.

Смотрите видео теста Hyundai IONIQ 6 в реальных условиях: