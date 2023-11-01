Блогери спробували розрядити батарею Hyundai IONOQ 6 в тих умовах, в яких зазвичай їздять власники сучасних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Більшість заїздів електромобілів на дистанцію проходить у специфічних умовах. Щоб досягти максимального пробігу, тест-драйвери зазвичай вимикають кондиціонери, уникають гористої місцевості, а головне – “тошнять” в правому ряду зі швидкістю 90-100 км на годину, заважаючи навіть фурам.

На противагу таким тестам, блогери з YouTube каналу “Перша електричка” проводять реальні тести в українських умовах. Цього разу вони взяли повністю заправлений електромобіль Hyundai IONOQ 6 та помчали з Києва в напрямку на Одесу, зважаючи лише на обмеження правил дорожнього руху. Цього дня пустився дощ, що теж є несприятливою умовою для витрат електромобіля.

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Hyundai декларує, що спортседан IONIQ 6 за рахунок аеродинамічної форми кузова та 800-вольтової тягової батареї має визначні характеристики електромобільності. Тестова версія – повнопривідна на 325 к.с. та 605 Нм обертального моменту. Два електродвигуни забезпечують розгін до сотні за 5,1 секунду. У неї заявлений запас ходу вказаний на рівні 583 км в комбінованому циклі завдяки батареї на 77,4 кВт*год (на 18-дюймових дисках). Надшвидка зарядка має заряджати електромобіль за 15 хвилин на 351 км запасу ходу.

Звичайно, все це за ідеальних умов експлуатації, прописаними відповідними нормативами. А як в реальних умовах? Блогери з YouTube каналу “Перша електричка” взяли повністю заряджений IONIQ 6 та вирушили в сторону Одеси.

Hyundai IONIQ 6 виїхав з дилерського центру “Едем Авто” на Кільцевій дорозі Києва з повною батареєю. Запас ходу висвічувався у 417 км. Навіть після прогріву салону запас ходу зменшився лише на 2 км завдяки роботі теплової помпи. Далі були тягнучки на виїзді з Києва, а через 100 км шляху авто показувало 306 км залишку. На трасі їхали так, ніби за кермом авто з ДВС – зі швидкістю 120-130 км (максимально дозволена ПДР на цій дорозі). На обгонах бувало і 150 км, але це швидше виключення та тестування можливостей машини.

До Умані доїхали з запасом ходу 179 км, і хоча за планом тут мали заряджатись, довелось проїхати ще 61 км з залишковим зарядом 28%. Коли запасу залишилось 20%, автомобіль проїхав 290 км. Це було в дощ, після стоянки холодним ранком та підігрівом салону тепловою помпою. Цікаво, що після падіння ємності батареї до 20% навігація авто почала висвічувати наявні в найближчому оточенні зарядні станції.

Таким чином, реальний пробіг повнопривідного Hyundai IONIQ 6 у дощ в режимі 110-130 км на годину становить 366 км. Середня витрата енергії склала 20,8 кВт год на 100 км шляху.

Заряджали Hyundai IONIQ 6 на новій швидкісній станції АВВ в Умані. Розряджена батарея від 20% набрала 80% ємності за 18 хвилин. При цьому на початку заряджання батарея заряджалась з максимальною швидкістю 180 кВт, а ближче до заповнення зменшила споживання.

Такий показник виявився найкращим серед тих автомобілів, які тестувались блогерами “Першої електрички” в реальних умовах в Україні.

Дивіться відео тесту Hyundai IONIQ 6 в реальних умовах: