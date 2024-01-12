Известная фирма по прокату автомобилей в США Hertz Global Holdings распродает свой автопарк электрических автомобилей из-за более высоких расходов, связанных с их обслуживанием и ремонтом.

Компания продаст около 20 000 электромобилей. Большая часть автомобилей в автопарке компании – это электромобили от Tesla и Polestar. Распродажа началась уже сейчас и продлится до конца 2024 года. Hertz планирует покупать автомобили с ДВС на часть денег, которые компания заработает от продажи. Причиной такого решения руководство компании назвало низкий спрос на электромобили и более высокие, чем ожидалось, расходы на их ремонт и обслуживание батарей.

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Всего два года назад компания Hertz объявила о планах купить 100 000 электромобилей в Tesla до конца 2022 года, но этого так и не произошло.

Зато по состоянию на октябрь 2023 года компания Hertz приобрела только 35 000 Tesla, а весь ее парк электромобилей состоял из около 50 000 электромобилей. В то время генеральный директор Hertz Стивен Шерр утверждал, что его компания "обязана" приобрести 100 000 автомобилей в Tesla, хотя он признал, что снижение цен автопроизводителем снизило стоимость проката электромобилей его компании, поэтому целесообразности в таком количестве авто бренда Tesla уже нет.

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В 2022 году в Hertz объявили о планах приобрести до 175 000 электромобилей у General Motors и еще 65 000 у Polestar до 2025 года. Компания не сообщила, как ее решение продать треть своего парка электромобилей повлияет на эти планы.

Сейчас на вебсайте компании размещено объявление о продаже подержанных автомобилей, где уже представлено более 700 электромобилей: от BMW i3 и Chevrolet Bolt до Model 3 и Model Y от Tesla. Данные автомобили продаются с большими скидками.