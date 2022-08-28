За это женщине, взявшей напрокат машину, выставили счет в 8000 долларов.

Женщина, взявшая напрокат автомобиль в Торонто, сказала, что с нее взыскали 8000 долларов якобы за то, что она проехала за три дня 36 000 км.

Женщина из Ванкувера Джованна Бонифаций приехала в Торонто и арендовала автомобиль в Avis на три дня. Она ездила на GMC Yukon Denali между аэропортом, центром Торонто и городком Китченер.

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По ее словам, за три дня она проехала около 300 километров, пока вернула машину в аэропорту.

Бонифаций сказала, что заплатила около 1000 долларов предоплаты. Но, ожидая в аэропорту свой самолет, она проверила выписку с кредитной карты и заметила взыскание более 8000 долларов от Avis.

Затем она посмотрела на квитанцию от Avis и увидела, что компания взыскала с нее плату за проезд 36 482 километров по ставке 25 центов за километр.

Бонифаций сказала, что ей пришлось бы ехать 72 часа подряд со скоростью примерно 500 км/ч, чтобы это стало возможным. Это также примерно такое же расстояние, как трижды проехать из Торонто в Южную Африку.

Возмущенная женщина несколько раз звонила в прокатную компанию, однако ее проблему не могли решить.

Лишь через несколько дней, когда к делу присоединились СМИ, ей перезвонили из Avis и сообщили, что дополнительные расходы будут возмещены. Avis сообщила, что принесла извинения Бонифаций за ошибку и вернули средства. Они не сказали, что стало причиной ошибки.

"В общем, это было плохое обслуживание клиентов", – сказала она, добавив, что это испытание создало для нее ненужный стресс во время путешествия. – “Больше всего огорчало то, что мы не смогли вовремя связаться со службой обслуживания клиентов”.