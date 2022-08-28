За це жінці, яка взяла напрокат машину, виставили рахунок у 8000 доларів.

Жінка, яка взяла напрокат автомобіль у Торонто, сказала, що з неї стягнули 8000 доларів нібито за те, що вона проїхала за три дні 36 000 км.

Жінка з Ванкувера Джованна Боніфацій приїхала у Торонто та орендувала автомобіль у Avis на три дні. Вона їздила на GMC Yukon Denali між аеропортом, центром Торонто та містечком Кітченер.

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За її словами, за три дні вона проїхала приблизно 300 кілометрів, поки повернула машину в аеропорту.

Боніфацій сказала, що заплатила близько 1000 доларів передоплати. Але чекаючи в аеропорту свій літак, вона перевірила виписку з кредитної картки та помітила стягнення понад 8000 доларів від Avis.

Потім вона глянула на квитанцію від Avis і побачила, що компанія стягнула з неї плату за проїзд 36 482 кілометрів за ставкою 25 центів за кілометр.

Боніфацій сказала, що їй довелося б їхати 72 години поспіль зі швидкістю приблизно 500 км/год, щоб це таке стало можливим. Це також приблизно така ж відстань, як тричі проїхати з Торонто до Південної Африки.

Обурена жінка кілька разів телефонувала до прокатної компанії, однак її проблему не могли вирішити.

Лише через кілька днів, коли до справи долучилися ЗМІ, їй передзвонили з Avis і повідомили, що додаткові витрати будуть відшкодовані. Avis повідомила, що вибачилася перед Боніфацій за помилку та повернули кошти. Вони не сказали, що стало причиною помилки.



“Загалом це було погане обслуговування клієнтів”, — сказала вона, додавши, що це випробування створило для неї непотрібний стрес під час подорожі. – “Найбільше засмучувало те, що ми не змогли вчасно зв’язатися зі службою обслуговування клієнтів”.