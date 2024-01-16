Нещодавно американська компанія з оренди автомобілів Hetz виставила на продаж 20 тисяч своїх електромобілів. Зараз вони продаються за дуже привабливими цінами.

Після невдалої спроби замінити свій автопарк на 100 000 електромобілів Tesla, компанія Hertz вирішала продати значну кількість цих електромобілів, адже їх обслуговування та ремонт батареї виявився дорожчим, ніж у звичайних авто з ДВЗ.

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Зараз на продаж виставили близько тисячі автомобілів бренду Tesla. Усі вони продаються за відверто “смішні гроші”, враховуючи те, що ці автомобілі в середньому 2020-2021 року виробництва. Однак, є нюанс: пробіг цих авто – близько 100 тисяч кілометрів.

Вартість нової Tesla Model 3 у США починається від $39 000, тож середня ціна у 20 тисяч за вживаний автомобіль дворічної давності виглядає досить привабливою пропозицію. Тим більше, що серед сотень оголошень можна знайти автомобіль з меншим пробігом та в гарному стані.

Ці вживані електромобілі повинні претендувати на податкову знижку на вживані електромобілі у розмірі 4000 доларів США, тому реальна ціна найдешевшої Model 3 на вебсайт Hertz потенційно може становити 16 500 доларів.

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Серед електромобілів, виставлених на продаж, є майже нові Chevrolet Bolt 2023 року. Ці авто трохи дорожче за запропоновані Tesla, але вони в кращому стані та з меншим пробігом. Загалом, середній пробіг цих авто коливається в районі 35 000 км, але є пропозиції з пробігом в 12 тисяч км.

Також є оголошення про продаж Nissan Leaf останнього покоління, але їх помітно менше. Автомобілі в середньому також оцінюють у 20 000 доларів, а середній пробіг у них 50 000 км.

Декілька оголошень про продаж Kia EV6 2023 року випуску, з невеликими пробігами, однак ціна на них тримається в районі $35 000. Нова Kia EV6 у США коштує від 43 000 доларів в базовій комплектації, тож не дивно, що запропонованих автомобілів залишилось дуже мало.

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Хоч зараз ринок імпортованих авто з США в нашій країні менш активний, ніж раніше, цілком можливо, що електромобілі від Hertz потраплять в Україну вже зовсім скоро, адже пропозиція дійсно виглядає дуже привабливо.