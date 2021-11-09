Декому з орендарів навіть довелось потрапити за ґрати, що призвело до обурення та судових позовів проти Hertz.

Агентство прокату автомобілів Hertz відновилося, після банкрутства і готується до яскравого нового десятиліття з флотилією Tesla. Але у Hertz виникла нова проблема: сотні звинувачень від клієнтів, які стверджують, що були неправомірно заарештовані та навіть ув’язнені за оренду автомобілів, які Hertz оголосила викраденими.

Дізнайтесь також: BMW продаватиме нові автомобілі без тачскрінів через дефіцит чіпів

Минулого четверга CBS News повідомляв, що суддя у справі про банкрутство Hertz, що триває, розглядатиме звинувачення від 165 клієнтів Hertz, які повідомили про такий неприємний досвід, як арешти та ув’язнення. Десятки подібних випадків були зафіксовані ще у 2019 році, задовго до подання заяви про банкрутство, після локдаунів по всьому світу.

Один із потерпілих клієнтів, чию справу розглядає суд, Джеймс Толен, розповів, що його зупинила поліція в орендованому в Hertz пікапі. Правоохоронці наставили на нього зброю, наказали вийти з машини та одягли на нього кайданки, повідомивши, що він керує викраденим транспортним засобом. Після благання поліції ознайомитися з його договором оренди, в якому він зазначений як уповноважений водій, його відпустили, а один з офіцерів зателефонував до компанії Hertz, щоб попросити їх усунути проблему.

Як виявилося, компанія Hertz повідомила про викрадення пікапа три місяці тому, але не відкликала заяву. І цей випадок є досить типовим і не хвилював прокатну компанію, оскільки у 2020 році The Philadelphia Inquirer процитував представника Hertz, який заявив, що повідомлення про крадіжку “було дійсним, коли його було надано”, переклавши відповідальність за подальше розслідування крадіжки на місцеву поліцію. “Що робити зі справою, мають вирішувати правоохоронні органи”, – додав представник Hertz.

У Hertz також заявили, що вважають справи своїх обвинувачів “безпідставними” й такими, що “стались з технічних причин”. Однак Hertz має вжити заходів, аби подібних випадків не траплялось надалі, оскільки подібне безвідповідальне ставлення навряд чи привабить нових клієнтів та втримає нинішніх.

До речі, Ілон Маск написав, що Tesla не підписувала жодних угод із Hertz, тому усі 100 тисяч автомобілів, замовлених прокатною компанією, потраплять до неї на загальних умовах – за такими ж цінами та з таким же очікуванням, як і для звичайних роздрібних покупців. Він також підкреслив, що замовлення не забезпечує абсолютно ніякого приросту прибутків для Tesla. Менше з тим, заява компанії Hertz про придбання флотилії електромобілів на суму 4,2 мільярда доларів спричинила різкий стрибок курсу акцій Tesla, внаслідок якого їх вартість перевищила 1000 доларів, ринкова капіталізація автовиробника перевалила за трильйон доларів, а Ілон Маск став найбагатшою людиною планети.