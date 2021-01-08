Зростання курсу акцій Tesla збільшило статки Маска до 185 мільярдів доларів.

У четвер, 7 січня, зростання курсу акцій компанії Tesla дозволило основному акціонерові автоконцерну Ілону Маску стати найбагатшою людиною світу. Його статки, за підрахунками BBC перевищив 185 мільярдів доларів, що дозволило Маску обігнати главу Amazon Джеффа Безоса.

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Індекси мільйонерів, які підраховують Bloomberg і Forbes, поки не встигли затвердити Маска в ролі нової найбагатшої людини планети. Однак тенденції фондового ринку не залишають сумнівів, що глава Tesla таким став.

Важливо відзначити, що мова йде не про суму готівки, які заховані у Маска в сейфі або під ліжком, а про сукупну вартість акцій компаній, які йому належать. В цьому плані найдорожчим активом Маска є саме компанія Tesla, вартість яких перевалила за 800 доларів за папір, а сукупна вартість автоконцерну, в якому Маску належить більше 20%, складає 773 мільярдів доларів.

Сам Маск в своєму твіттері закріпив давній пост, в якому обіцяє витратити близько половини свого багатства на реалізацію марсіанської програми щоб уберегти людство від загроз на кшталт падіння астероїда або третьої світової війни.