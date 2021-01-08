Рост курса акций Tesla увеличил доходы Маска до 185 миллиардов долларов.

В четверг, 7 января, рост курса акций компании Tesla позволил основному акционеру автоконцерна Илону Маску стать самым богатым человеком мира. Его состояние, по подсчетам BBC превысило 185 миллиардов долларов, что позволило Маску обогнать главу Amazon Джеффа Безоса.

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Индексы миллионеров, которые подсчитывают Bloomberg и Forbes, пока не успели утвердить Маска в качестве нового самого богатого человека планеты. Однако тенденции фондового рынка не оставляют сомнений, что глава Tesla таким стал.

Важно отметить, что речь идет не о сумме наличных, которые спрятаны у Маска в сейфе или под кроватью, а о совокупной стоимости акций компаний, которые ему принадлежат. В этом плане самым дорогим активом Маска является именно компания Tesla, стоимость которой перевалила за 800 долларов за бумагу, а совокупная стоимость автоконцерна, в котором Маску принадлежит более 20%, составляет 773 миллиарда долларов.

Сам Маск в своем твиттере закрепил давний пост, в котором обещает потратить около половины своего состояния на реализацию марсианской программы чтобы уберечь человечество от угроз вроде падения астероида или третьей мировой войны.