Планов поглощения рыночных соперников в Tesla нету, однако такую возможность руководитель компании полностью не исключает.

Tesla стоит более 500 миллиардов долларов, а Илон Маск сегодня является вторым самым богатым человеком на земле. Компания стремительно усиливается и останавливаться не собирается. Но для поглощения конкурентов время еще не пришло, хотя такой возможности в компании и не исключают.

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Во время церемонии награждения премии Axel Springer Award в Берлине, генерального директора Tesla Илона Маска спросили, не размышляет ли он о приобретении конкурентоспособного автопроизводителя, учитывая, что рыночная стоимость компании Tesla, которая превышает 500 миллиардов долларов, облегчит заявку на приобретение. В ответ Илон сказал:

"Мы точно не собираемся начинать агрессивное поглощение. Если бы кто-то сказал, что было бы неплохо объединиться с "Теслой", мы бы провели переговоры".

Портал Electrek утверждает, что Илон хочет, чтобы Tesla сосредоточилась на сокращении расходов и увеличении прибыли, чтобы предотвратить падение цен на акции Tesla. За последние полгода акции Tesla выросли втрое, но, как сообщается, Илон Маск обеспокоен тем, что компания переоценена.

"Если рассматривать нашу фактическую доходность, она очень низкая – около 1% за последний год. Инвесторы дают нам много кредитов для будущих прибылей, но если в любой момент они решат, что этого не произойдет, наши акции сразу же будут раздавлены, как суфле под кувалдой", – цитирует Илона Маска Electrek.