Главный инвестор стартапа – General Motors – отказался от участия в проекте, после скандала с "пустыми обещаниями" руководителя Nikola Motor.

Стартап Nikola Motor был основан в 2014 году. С тех пор компания представила несколько эффектных концептов, но еще не поставила на конвейер ни одну модель. Хотя заявила о начале производства электрического грузовика и пообещала перейти к выпуску пикапа Badger с водородной силовой установкой

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Новоявленный автопроизводитель из штата Аризона анонсировал три модели электрических грузовиков – One, Two, Tre, внедорожник Reckless и пикап Badger. В сентябре прошлого года концерн General Motors инвестировал 2 миллиарда долларов в стартап, а также вызвался выпускать пикап на собственном заводе, в обмен на 11% акций Nikola. А уже в сентябре этого года аналитическая компания Hindenburg Research обнародовала отчет, в котором приводились доказательства, что основатель компании Nikola Тревор Милтон лгал и манипулировал информацией о партнерских отношениях с ведущими поставщиками компонентов. Это спровоцировало скандал, в результате которого Милтон покинул свой пост.

На днях автопроизводители обнародовали Меморандум о взаимопонимании (MOU), в котором значится, что Nikola все еще является партнером GM, и последняя будет поставлять “Николе” компоненты для водородных силовых установок. Но договоренности относительно Badger расторгнуты. Таким образом, у Tesla Cybertruck стало на одного соперника меньше.

Фото: концепт Nikola Badger / Nikola