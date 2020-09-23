Водородные электрогрузовики и внедорожники превращаются в мыльный пузырь, после единственной публикации, повлекшей масштабный переворот в деятельности компании Nikola.

39-летнего миллиардера Тревора Милтона, основателя стартапа Nikola, обвинили в мошенничестве и обмане партнеров всего через несколько месяцев, после чрезвычайно успешного выхода на биржу.

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В начале июня компания разместила свои акции на американской бирже Nasdaq, в результате чего рыночная капитализация стартапа превысила стоимость корпораций Ford и Fiat Chrysler. Однако неделю назад вокруг Nikola разгорелся скандал – Hindenburg Research, один из акционеров Nikola, заявила, что Милтон “неоднократно обманывал клиентов, партнеров и инвесторов”. И привела в публикации конкретные примеры “хитроумного мошенничества”.

Милтон сам обратился в совет директоров и сообщил о желании уйти с поста руководителя компании, сообщает Deutche Welle. На его место назначен бывший вице-директор General Motors и член совета директоров Nikola Стивен Гирски.

“В центре внимания должна быть компания и ее миссия по изменению мира, а не я. Поэтому я решил обратиться к совету директоров и добровольно уйти с поста исполнительного председателя. Основать и превратить Nikola в компанию, которая меняет транспорт к лучшему и помогает защитить климат нашей планеты, было невероятной честью”, – написал Милтон на своей странице в Twitter.

Обвинения Hindenburg Research стали предметом расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также предположительно американского Минюста, пишет Bloomberg.

Компания была основана в 2014 году как Nikola Motor Company, ныне существующая как дочернее предприятие Nikola Corporation. Названа в честь физика и изобретателя Николы Тесла. Под маркой Nikola представлены три модели электрических грузовиков – One, Two, Tre, анонсированные внедорожник Reckless и пикап Badger, однако ни один из этих автомобилей пока не добрался до конвейера. По объявленным планам производство должно стартовать в 2021 году.