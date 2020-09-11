Американская компания с 2016 года обещает вывести несколько водородных электрических грузовиков на рынок, однако пока еще нет ни одной модели в производстве. Возможно, и не будет.

Аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором отмечается, что основатель компании Nikola Тревор Милтон, по сути, врал и манипулировал информацией о партнерских отношениях с ведущими поставщиками компонентов, однако до запуска водородных грузовиков дело может так и не дойти.

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После нескольких лет громких заявлений и обещаний таких фирменных технологий, как "батареи, которые меняют правила игры", дешевое водородное топливо и многое другое, оказалось, что компания вообще ничего не имела за этими прокламациями.

Зато стартап, очевидно, использовал тактику "дыма и зеркал", чтобы связать свое имя с такими известными брендами, как Bosch или General Motors. В отчете фирмы Hindenburg Research собраны доказательства, которые показывают, что, как минимум, Nikola и ее основатель Тревор Милтон не вполне осведомлены о своих грузовиках и системах силовых агрегатов. Мол, и передовых технологий у компании никаких нет.

Hindenburg Research приводит 24 примера ложной информации от Nikola и ее руководителя. Например, отмечается, что на одной из презентаций Тревор Милтон рассказал, что на здании штаб-квартиры компании установлены солнечные енергопанели на 3,5 мегаватт, однако съемка с воздуха показала, что таких устройств там нет. Летом этого года Милтон заявил, что с конвейера немецкого завода в городе Ульм сошло пять тестовых образцов грузовика Tre, однако представитель Bosch – компании, которая должна выпускать эти грузовики – заявил, что ни одного готового автомобиля еще не собрали. В последнее время ключевые партнеры Nikola начали активно выводить свои средства из компании: Bosch, ValueAct и Worthington продали свои доли акций, последняя лишилась активов почти на полмиллиарда долларов.

Эти и другие аргументы стали основанием для обвинений в адрес американского производителя, который недавно продал свои акции на 2 миллиарда долларов компании General Motors и заручился поддержкой концерна для производства электрического пикапа на мощностях GM.

Тревор Милтон отреагировал на публикацию в Твиттере: "Теперь все ясно. В последние пару дней десятки миллионов наших акций активно продавались, похоже, из-за статьи "Гиндебурга". Дайте мне несколько часов, чтобы собрать ответы на их ложь. И это все, что у них есть?". В свою очередь, представитель GM прокомментировал порталу Roadshow: "Мы полностью уверены в этом партнерстве и успехах, которые оно принесет. Мы придерживаемся заявлений, сделанных во время объявления нашего партнерства".

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