Американська компанія з 2016 року обіцяє вивести кілька водневих електричних вантажівок на ринок, однак поки ще не має жодної моделі у виробництві. Можливо, й не матиме.

Аналітична компанія Hindenburg Research оприлюднила звіт, у якому зазначається, що засновник компанії Nikola Тревор Мілтон, по суті, брехав і маніпулював інформацією про партнерські відносини з провідними постачальниками компонентів, однак до запуску водневих вантажівок справа може так і не дійти.

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Після кількох років гучних заяв та обіцянок таких фірмових технологій, як “батареї, що змінюють правила гри”, дешеве водневе паливо та багато іншого, виявилось, що компанія взагалі нічого не мала за цими прокламаціями.

Натомість стартап, очевидно, використовував тактику “диму і дзеркал”, аби пов’язати своє ім’я з такими відомими брендами, як Bosch чи General Motors. У звіті фірми Hindenburg Research зібрано докази, які показують, що, як мінімум, Nikola та її засновник Тревор Мілтон не цілком обізнані про свої вантажівки та системи силових агрегатів. Мовляв, і передових технологій у компанії ніяких немає.

Hindenburg Research наводить 24 приклади неправдивої інформації від Nikola та її керівника. Наприклад, зазначається, що на одній із презентацій Тревор Мілтон розповів, що на будівлі штаб-квартири компанії встановлено сонячні енергопанелі на 3,5 мегаватт, однак зйомка з повітря показала, що таких пристроїв там немає. Влітку цього року Мілтон заявив, що з конвеєру німецького заводу в місті Ульм зійшло п’ять тестових зразків вантажівки Tre, однак речник Bosch – компанії, що має випускати ці вантажівки, завяив, що жодного готового автомобіля ще не було зібрано. Останнім часом ключові партнери Nikola почали активно виводити свої кошти з компанії: Bosch, ValueAct та Worthington продали свої частки акцій, остання позбулась активів майже на півмільярда доларів.

Ці та інші аргументи стали підставою для звинувачень на адресу американського виробника, котрий нещодавно продав свої акції на 2 мільярди доларів компанії General Motors та заручився підтримкою концерну для виробництва електричного пікапа на потужностях GM.

Тревор Мілтон відреагував на публікацію у Твіттері: “Тепер все ясно. В останні пару днів десятки мільйонів наших акцій активно спродувались, схоже, через статтю “Гіндебурга”. Дайте мені кілька годин, аби зібрати відповіді на їхню брехню. І це все, що у них є?”. У свою чергу, речник GM прокоментував порталу Roadshow: “Ми повністю впевнені у цьому партнерстві та успіхах, які воно принесе. Ми дотримуємось заяв, зроблених під час оголошення нашого партнерства”.

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