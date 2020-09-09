Означена сума забезпечила найбільшому американському автовиробнику 11-відсоткову частку в стартапі Nikola з правом голосу у раді директорів.

General Motors випускатиме на своєму заводі електричний пікап Nikola Badger та матиме свого представника у раді директорів Nikola Motors, а стартап отримає доступ до технологій, компонентів і експертиз GM, включаючи батареї Ultium і водневі паливні елементи Hydrotec.

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Саме водневі паливні елементи є основою силової установки пікапа Nikola Badger, представленого у лютому цього року. Його виробництво на потужностях партнерської компанії дозволить новому автовиробнику значно скоротити витрати та прискорити його появу у продажу. Партнерство із GM дозволить знизити вартість розробки і виробництва всіх моделей, включаючи Nikola Badger, One, Two, Tre і NZT, за власними підрахунками, на 5 мільярдів доларів.

Виробництво водневого пікапа Nikola Badger компанія GM планує розпочати у кінці 2022 року, виробничий майданчик поки не оголошений. Nikola зосередить свої сили на маркетингу та продажах на місцевому ринку, а General Motors відповідатиме за постачання водневих вантажівок Nikola на всіх світові ринки, крім Європи, де у Nikola вже є партнер – Iveco.

Фото: Nikola Badger / Nikola

Пікап Nikola Badger буде доступний у двох версіях: класичній батарейній (BEV) з акумулятором на 160 кВт*год та запасом ходу у 480 км і воднево-батарейній (FCEV) з запасом ходу в 960 км. Електрокар отримає чотири мотор-колеса з сукупною піковою/постійною потужністю у 906/455 к.с. та крутним моментом у 1330 Нм. Пікапу обіцяні видатні характеристики: 2,9 секунди на прискорення 0-100 км/год, здатність підніматись схилом з 50-градусним уклоном та буксирувати причіп масою до 3,6 тонни.

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