Акції американської компанії Tesla у вівторок подешевшали на 21,06% - до $330,21 за акцію. Капіталізація компанії знизилася до $307,7 млрд.

Статки гендиректора компанії Ілона Маска у вівторок зменшилися на рекордних $16,3 млрд - до $82,3 млрд, пише Bloomberg. Тепер він п'ятий у списку найбагатших людей світу, хоча ще минулого тижня посів третє місце, обігнавши засновника і голову Facebook Марка Цукерберга.

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Котирування Tesla почали знижуватися ще минулого тижня в зв'язку з тим, що компанія оголосила про додаткову емісію на суму $5 млрд, а її другий найбільший акціонер Baillie Gifford & Co. скоротив свою частку.

У вівторок, 8 вересня, котирування Tesla обвалилися через те, що акції компанії не включили в розрахунок індексу S&P 500. Про це стало відомо після закриття торгів в п'ятницю, але в понеділок біржі США були закриті у зв'язку зі святкуванням Дня праці. Ще одна причина зниження котирувань Tesla у вівторок - новина про партнерство між її конкурентами, компаніями Nikola і General Motors. Вони оголосили про стратегічне партнерство для створення електричного пікапа. У вівторок котирування Nikola виросли на 40,1%, а General Motors - майже на 8%.

Вартість акцій Tesla знизилася на 33,7% з моменту досягнення рекорду минулого тижня після проведення спліта з розрахунку п'ять до одного.

Акції інших технологічних компаній у вівторок також продовжили знижуватися в ціні. Під їх тиском за підсумками торгів американські фондові індекси помітно опустилися. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 2,25%, S&P 500 - на 2,78%, а Nasdaq Composite - на 4,11%. Вартість Apple у вівторок зменшилася на 2,7%, Microsoft - на 5,4%, Alphabet - на 3,6%.

Ще одна причина зниження американських індексів у вівторок - побоювання щодо можливої ескалації у відносинах США і Китаю. У понеділок президент США Дональд Трамп заявив про намір обмежити економічні відносини США з Китаєм.

«Ми будемо виробляти найважливіші виробничі матеріали в Сполучених Штатах, ми введемо податкові пільги за „зроблено в Америці“, повернемо наші робочі місця в Сполучені Штати, а також введемо мита для компаній, які створюють робочі місця в Китаї і інших країнах замість США», — сказав Трамп.

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