Акции американской компании Tesla во вторник подешевели на 21,06% - до $330,21 за акцию. Капитализация компании снизилась до $307,7 млрд.

Состояние гендиректора компании Илона Маска во вторник уменьшилось на рекордные $16,3 млрд – до $82,3 млрд, пишет Bloomberg. Теперь он пятый в списке самых богатых людей мира, хотя еще на прошлой неделе занимал третье место, обогнав основателя и председателя Facebook Марка Цукерберга.

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Котировки Tesla начали снижаться еще на прошлой неделе в связи с тем, что компания объявила о дополнительной эмиссии на сумму $5 млрд, а ее второй крупнейший акционер Baillie Gifford & Co. сократил свою долю.

Во вторник, 8 сентября, котировки Tesla обвалились из-за того, что акции компании не включили в расчет индекса S&P 500. Об этом стало известно после закрытия торгов в пятницу, но в понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Еще одна причина снижения котировок Tesla во вторник – новость о партнерстве между ее конкурентами, компаниями Nikola и General Motors. Они объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Во вторник котировки Nikola выросли на 40,1%, а General Motors – почти на 8%.

Стоимость акций Tesla снизилась на 33,7% с момента достижения рекорда на прошлой неделе после проведения сплита из расчета пять к одному.

Акции других технологических компаний во вторник также продолжили снижаться в цене. Под их давлением по итогам торгов американские фондовые индексы заметно опустились. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,25%, S&P 500 – на 2,78%, а Nasdaq Composite – на 4,11%. Стоимость Apple во вторник уменьшилась на 2,7%, Microsoft – на 5,4%, Alphabet – на 3,6%.

Еще одна причина снижения американских индексов во вторник – опасения относительно возможной эскалации в отношениях США и Китая. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о намерении ограничить экономические отношения США с Китаем.

"Мы будем производить важнейшие производственные материалы в Соединенных Штатах, мы введем налоговые льготы за "сделано в Америке", вернем наши рабочие места в Соединенные Штаты, а также введем пошлины для компаний, которые создают рабочие места в Китае и других странах вместо США", – сказал Трамп.

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