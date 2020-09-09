В августе продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 8,9%

На фоне восстановления экономики в Китае начался автомобильный бум. В августе продажи легковых автомобилей выросли на 8,9% в годовом выражении – рекордный рост с мая 2018 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

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Причиной такой динамики стали как большие скидки, так и вывод на рынок новых моделей. В прошлом месяце были проданы 1,7 млн автомобилей. При этом сделано только 1,6 млн машин, что на 0,2% меньше, чем год назад.

Самым популярным брендом стал FAW-Volkswagen, совместное предприятие китайской FAW Group и немецкого Volkswagen. Его продажи выросли на 16,9 %, до 194 тысяч. На втором месте другое германо-китайское предприятие – SAIC-Volkswagen. Его продажи упали на 10,7%, до 144 тысяч автомобилей. Третьей идет совместная компания SAIC и General Motors – 131 тыс. с ростом на 20,5%.

Резко выросли продажи люксовых брендов – на 32%. С помощью существенных скидок они заняли рекордную долю рынка в 15%.

Еще сильнее (рост на 43,7%) улучшилась ситуация в сегменте автомобилей на альтернативной энергии. Из них SAIC-GM-Wuling продал 18,3 тыс. автомобилей, BYD Auto – 14,3 тыс., а Tesla – 11,8 тыс.

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