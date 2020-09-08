Від простоти Tucson першого покоління не залишиться й сліду – четверта генерація кросовера буде стильною та технологічною.

Hyundai Motor Company днями підтвердила, що світова прем'єра Hyundai Tucson 2021 модельного року відбудеться вранці 15 вересня у Південній Кореї. Місцевим ЗМІ вдалось дізнатись про наступника популярної моделі дещо більше, ніж планував виробник.

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Офіційні тізери нового покоління Hyundai Tucson (кодова назва: Hyundai NX4) майже повністю розкрили екстер’єр та інтер’єр кросовера. Особливо добре можна роздивитись майбутню новинку, застосувавши до зображення фільтри для висвітлення.

Фото: тізер та відредаговане зображення / Hyundai/ Electric Vehicle Web

Салон четвертого Tucson виробник показував на малюнку.

А тепер в Мережу несанкціоновано потрапила ще одна деталь, котра розкриває цікаві подробиці про новий Tucson – його ключ-брелок.

На цифровому ключі можна помітити дві особливі кнопки зі схожими піктограмами. Автомобіль, літера “Р” та стрілка позначають функції автоматичного паркування та подачі машини. У сучасних електрокарах Tesla це називається Summon.

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