От простоты Tucson первого поколения не останется и следа – четвертая генерация кроссовера будет стильной и технологичной.

Hyundai Motor Company на днях подтвердила, что мировая премьера Hyundai Tucson 2021 модельного года состоится утром 15 сентября в Южной Корее. Местным СМИ удалось узнать о преемнике популярной модели несколько больше, чем планировал производитель.

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Официальные тизеры нового поколения Hyundai Tucson (кодовое название: Hyundai NX4) почти полностью раскрыли экстерьер и интерьер кроссовера. Особенно хорошо можно рассмотреть будущую новинку, применив к изображению фильтры для освещения.

Фото: тизер и отредактированное изображение / Hyundai / Electric Vehicle Web

Салон четвертого Tucson производитель показывал на рисунке.

А теперь в Сеть несанкционированно попала еще одна деталь, которая раскрывает интересные подробности о новом Tucson – его ключ-брелок.

На цифровом ключе можно заметить две особые кнопки с похожими пиктограммами. Автомобиль, буква "Р" и стрелка обозначают функции автоматической парковки и подачи машины. В современных электрокарах Tesla это называется Summon.

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