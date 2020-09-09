Данная сумма обеспечила крупнейшему американскому автопроизводителю 11-процентную долю в стартапе Nikola с правом голоса в совете директоров.

General Motors будет выпускать на своем заводе электрический пикап Nikola Badger и будет иметь своего представителя в совете директоров Nikola Motors, а стартап получит доступ к технологиям, компонентам и экспертизам GM, включая батареи Ultium и водородные топливные элементы Hydrotec.

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Именно водородные топливные элементы являются основой силовой установки пикапа Nikola Badger, представленного в феврале этого года. Его производство на мощностях партнерской компании позволит новому автопроизводителю значительно сократить расходы и ускорить его появление в продаже. Партнерство с GM позволит снизить стоимость разработки и производства всех моделей, включая Nikola Badger, One, Two, Tre и NZT, по собственным подсчетам, на 5 миллиардов долларов.

Производство водородного пикапа Nikola Badger компания GM планирует начать в конце 2022 года, производственная площадка пока не объявлена. Nikola сосредоточит свои силы на маркетинге и продажах на местном рынке, а General Motors будет отвечать за поставки водородных грузовиков Nikola на все мировые рынки, кроме Европы, где у Nikola уже есть партнер – Iveco.

Фото: Nikola Badger / Nikola

Пикап Nikola Badger будет доступен в двух версиях: классической батарейной (BEV) с аккумулятором на 160 кВт*ч и запасом хода в 480 км, а также водородно-батарейной (FCEV) с запасом хода в 960 км. Электрокар получит четыре мотор-колеса с совокупной пиковой/постоянной мощностью в 906/455 л.с. и крутящим моментом в 1 330 Нм. Пикапу обещаны выдающиеся характеристики: 2,9 секунды на ускорение 0-100 км/ч, способность подниматься по склону с 50-градусным уклоном и буксировать прицеп массой до 3,6 тонны.

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