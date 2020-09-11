Автошоу все ще залишаються значущими для учасників, але все менше і менше, і в перспективі автовиробники можуть повністю від них відмовитись

Навіть після закінчення пандемії автовиробники хочуть рідше брати участь в автосалонах, і ті потихеньку будуть згасати. Про це свідчать результати опитування, проведеного мюнхенським інститутом економічних досліджень Ifo. Виставки зовсім не зникнуть, але вони повинні сильно змінитися.

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39% німецьких компаній, які брали участь в автомобільних форумах, заявили, що будуть скорочувати свої зобов'язання перед виставковими майданчиками після кризи. Тільки 2% планують розширюватися, а 59% хочуть зберегти свою участь в колишньому обсязі. У випадку з більш великими компаніями частка тих, хто хоче скоротити свою участь, навіть трохи більше.

Однією з причин такої зміни може бути те, що «відсутність присутності», схоже, не робить ніякого впливу на компанії. 48% відзначили, що від неучасті у них не буде ніяких економічних втрат, 46% повідомили, що втрати будуть незначними і тільки 6% вважають, що втрати будуть великими. При цьому варто враховувати, що і сама участь в автосалонах - дуже витратний захід для багатьох виробників.

Все більшого значення набувають цифрові формати презентацій. Вони обходяться недорого, охоплення їх вище, і вони дозволяють привернути увагу до конкретної моделі. 65% компаній хочуть використовувати онлайн для розповіді про новинки набагато частіше. І тут доля більших компаній також вище.

«Виставкові компанії знаходяться в процесі розробки цифрових інструментів на стендах або проведення "гібридних" заходів. Автошоу все ще залишаються значущими для учасників, але все менше і менше, і в перспективі повинні повністю змінитися», - вважає експерт інституту Ifo Хорст Пензкофер.

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