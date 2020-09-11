Автошоу все еще остаются значимыми для участников, но все меньше и меньше, и в перспективе автопроизводители могут полностью от них отказаться.

Даже после окончания пандемии автопроизводители хотят реже участвовать в автосалонах, и те потихоньку будут угасать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного мюнхенским институтом экономических исследований Ifo. Выставки совсем не исчезнут, но они должны сильно измениться.

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39% немецких компаний, которые участвовали в автомобильных форумах, заявили, что будут сокращать свои обязательства перед выставочными площадками после кризиса. Только 2% планируют расширяться, а 59% хотят сохранить свое участие в прежнем объеме. В случае с более крупными компаниями доля тех, кто хочет сократить свое участие, даже чуть больше.

Одной из причин такого изменения может быть то, что “отсутствие присутствия”, похоже, не оказывает никакого влияния на компании. 48% отметили, что от неучастия в них не будет никаких экономических потерь, 46% сообщили, что потери будут незначительными и только 6% считают, что потери будут большими. При этом следует учитывать, что и само участие в автосалонах – очень затратное мероприятие для многих производителей.

Все большее значение приобретают цифровые форматы презентаций. Они обходятся недорого, охват их выше и они позволяют привлечь внимание к конкретной модели. 65% компаний хотят использовать онлайн для рассказа о новинках гораздо чаще. И здесь часть больших компаний также выше.

“Выставочные компании находятся в процессе разработки цифровых инструментов на стендах или проведения "гибридных" мероприятий. Автошоу все еще остаются значимыми для участников, но все меньше и меньше и в перспективе должны полностью измениться”, – считает эксперт института Ifo Хорст Пензкофер.

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