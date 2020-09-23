Водневі електровантажівки та позашляховики перетворюються на мильну бульбашку, після єдиної публікації, що спричинила масштабний переворот у діяльності компанії Nikola.

39-річного мільярдера Тревора Мілтона, засновника стартапу Nikola, звинуватили у шахрайстві й обмані партнерів усього через кілька місяців, після надзвичайно успішного виходу на біржу.

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На початку червня компанія розмістила свої акції на американській біржі Nasdaq, внаслідок чого ринкова капіталізація стартапу перевищила вартість корпорацій Ford і Fiat Chrysler. Однак тиждень тому навколо Nikola розгорівся скандал – Hindenburg Research, один з акціонерів Nikola, заявила, що Мілтон “неодноразово обманював клієнтів, партнерів та інвесторів”. І навела у публікації конкретні приклади “хитромудрого шахрайства”.

Мілтон сам звернувся до ради директорів і повідомив про бажання піти з посту керівника компанії, повідомляє Deutche Welle. На його місце призначено колишнього віце-директора General Motors і члена ради директорів Nikola Стівена Гірскі.

“В центрі уваги повинна бути компанія і її місія зі зміни світу, а не я. Тому я вирішив звернутися до ради директорів і добровільно піти з поста виконавчого голови. Заснувати і перетворити Nikola в компанію, яка змінює транспорт на краще і допомагає захистити клімат нашої планети, було неймовірною честю”, – написав Мілтон на своїй сторінці в Twitter.

Звинувачення Hindenburg Research стали предметом розслідувань Комісії з цінних паперів і бірж США, а також імовірно американського Мін'юсту, пише Bloomberg.

Компанія була заснована у 2014 році як Nikola Motor Company, нині існує як дочірнє підприємство Nikola Corporation. Названа на честь фізика і винахідника Ніколи Тесла. Під маркою Nikola представлені три моделі електричних вантажівок – One, Two, Tre, анонсовані позашляховик Reckless та пікап Badger, однак жоден з цих автомобілів поки не дістався конвеєру. За оголошеними планами виробництво повинно стартувати у 2021 році.