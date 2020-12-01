Головний інвестор стартапу – General Motors – відмовився від участі у проекті, після скандалу з "порожніми обіцянками" керівника Nikola Motor.

Стартап Nikola Motor був заснований у 2014 році. З тих пір компанія представила кілька ефектних концептів, але ще не поставила на конвеєр жодної моделі. Хоча заявила про початок виробництва електричної вантажівки і пообіцяла перейти до випуску пікапа Badger з водневою силовою установкою

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Новоявлений автовиробник зі штату Арізона анонсував три моделі електричних вантажівок – One, Two, Tre, позашляховик Reckless та пікап Badger. У вересні минулого року концерн General Motors придбав інвестував 2 мільярди доларів у стартап, а також зголосився випускати пікап на власному заводі, в обмін на 11% акцій Nikola. А вже у вересні цього року аналітична компанія Hindenburg Research оприлюднила звіт, у якому наводились докази, що засновник компанії Nikola Тревор Мілтон брехав і маніпулював інформацією про партнерські відносини з провідними постачальниками компонентів. Це спровокувало скандал, у результаті якого Мілтон покинув свій пост.

Днями автовиробники оприлюднили Меморандум про взаєморозуміння (MOU), у якому значиться, що Nikola все ще є партнером GM, і остання буде поставляти “Ніколі” компоненти для водневих силових установок. Але домовленості щодо Badger розірвано. Таким чином, у Tesla Cybertruck стало на одного суперника менше.

Фото: концепт Nikola Badger / Nikola