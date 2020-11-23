Британський автовиробник заявляє, що автомобілі німецького концерну нелегально використовують копію його запатентованої системи Terrain Response.

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) звернувся до Комісії з міжнародної торгівлі США з вимогою заборонити Volkswagen Group продавати в країні кілька моделей своїх позашляховиків, оскільки в них, за словами представників британської компанії, незаконно використовується аналог запатентованої JLR системи Terrain Response.

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Звинувачення в незаконному використанні технології може призвести до заборони реалізації в США ряду популярних моделей концерну Volkswagen: Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan та кілька кросоверів Audi.

Система Terrain Response, яку в JLR називають “відмітною рисою” своїх автомобілів, являє собою вдосконалену антипробуксовочну систему, здатну підлаштовувати під обраний режим їзди всі агрегати автомобіля: двигун, роздавальну коробку, задній диференціал і підвіску. Вибір режиму руху здійснюється водієм за допомогою поворотного селектора: “Звичайний”, “Трава / гравій / сніг”, “Бруд і вибоїни” або “Пісок”. Terrain Response використовується не тільки на Land Rover, але і на моделях Jaguar, в тому числі F-Pace.

Адвокати Land Rover стверджують, що здатність змінювати відразу кілька параметрів натисненням однієї кнопки – прерогатива виключно автомобілів JLR. Раніше компанія вже подала в суд на Bentley за використання системи під назвою Driver Dynamics у Bentayga, суд у цій справі відбудеться у лютому наступного року.

Комісія з міжнародної торгівлі США ще не розпочала вивчення справи Jaguar Land Rover проти Volkswagen Group. Повідомляється, що процес може затягнутися, а вирок буде оголошено лише у 2023 році. Сам німецький концерн поки не давав коментарів з цього приводу.