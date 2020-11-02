Модельер Філіп Плейн використовував в одному кадрі продукцію власної фірми та італійського автовиробника і за таку "рекламу" йому доведеться заплатити.

На думку юристів Ferrari, знімки Плейна паплюжать репутацію італійського бренду. Міланський суд погодився з доводами позивача та призначив дизайнеру виплатити італійцям 300 тисяч євро, але Плейн вже оголосив, що буде оскаржувати рішення.

Дивіться також: Як розбиваються електричні гіперкари Rimac C Two у краш-тестах: відео

Скандальна фотосесія Філіпа Плейн була розміщена в соцмережах більше двох років тому. Німецький дизайнер використав в якості декорацій для реклами своєї нової колекції взуття яскраво-зелений суперкар Ferrari 812 Superfast.

Автовиробника обурило, що Плейн рекламує власну продукцію, використовуючи популярність Ferrari, а зображення з напівоголеними моделями, за словами Ferrari “йдуть врозріз з цінностями італійського бренду”.

Хоча на фото присутні ще два дорогих автомобілі від Rolls-Royce та Lamborghini, їх виробники не вбачають нічого непристойного у цьому фото. Італійська марка зажадала видалити компрометуючі знімки протягом 48 годин, але Філіп Плейн лише посміявся над листом від автогіганта.

Днями Ferrari домоглася судового рішення на свою користь – Міланський суд ухвалив стягнути з Філіпа Плейна 300 тисяч євро, а його самого зобов’язав видалити з соціальних мереж всі фотографії з автомобілями Ferrari і сплатити судові витрати в розмірі 25 тисяч євро. У разі відмови, за кожне розміщене фото або відео з машиною Ferrari, з Плейна буде стягнуто по 10 тисяч євро.

У відповідь Філіп Плейн розмістив в своєму Instagram черговий знімок з Ferrari та довгим коментарем. Модельєр підкреслив, що не згоден з претензіями і буде оскаржувати рішення суду, наступне засідання відбудеться навесні 2021 року. Також Плейн нагадав, що є фанатом Ferrari і за останні роки придбав п'ять нових автомобілів марки з Маранелло. Він також додав, що ця безглузда боротьба його забавляє, а заплатити 300 тисяч євро він готовий лише у тому випадку, якщо ці гроші будуть переведені на благодійність.