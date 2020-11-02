Модельер Филипп Плейн использовал в одном кадре продукцию собственной фирмы и итальянского автопроизводителя и за такую "рекламу" ему придется заплатить.

По мнению юристов Ferrari, снимки Плейна порочат репутацию итальянского бренда. Миланский суд согласился с доводами истца и назначил дизайнеру выплатить итальянцам 300 тысяч евро, но Плейн уже объявил, что будет обжаловать решение.

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Скандальная фотосессия Филиппа Плейна была размещена в соцсетях более двух лет назад. Немецкий дизайнер использовал в качестве декораций для рекламы своей новой коллекции обуви ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.

Автопроизводителя возмутило, что Плейн рекламирует собственную продукцию, используя популярность Ferrari, а изображения с полуобнаженными моделями, по словам Ferrari “идут вразрез с ценностями итальянского бренда”.

Хотя на фото присутствуют еще два дорогих автомобиля от Rolls-Royce и Lamborghini, их производители не видят ничего неприличного в этом фото. Итальянская марка потребовала удалить компрометирующие снимки в течение 48 часов, но Филипп Плейн лишь посмеялся над письмом от автогиганта.

На днях Ferrari добилась судебного решения в свою пользу – Миланский суд постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро, а его самого обязал удалить из социальных сетей все фотографии с автомобилями Ferrari и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В случае отказа, за каждое размещенное фото или видео с машиной Ferrari, с Плейна будет взыскано по 10 тысяч евро.

В ответ Филипп Плейн разместил в своем Instagram очередной снимок с Ferrari и длинным комментарием. Модельер подчеркнул, что не согласен с претензиями и будет обжаловать решение суда, следующее заседание состоится весной 2021 года. Также Плейн напомнил, что является фанатом Ferrari и за последние годы приобрел пять новых автомобилей марки из Маранелло. Он также добавил, что эта бессмысленная борьба его забавляет, а заплатить 300 тысяч евро он готов лишь в том случае, если эти деньги будут переведены на благотворительность.