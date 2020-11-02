Модельер Филипп Плейн использовал в одном кадре продукцию собственной фирмы и итальянского автопроизводителя и за такую "рекламу" ему придется заплатить.

По мнению юристов Ferrari, снимки Плейна порочат репутацию итальянского бренда. Миланский суд согласился с доводами истца и назначил дизайнеру выплатить итальянцам 300 тысяч евро, но Плейн уже объявил, что будет обжаловать решение.

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Скандальная фотосессия Филиппа Плейна была размещена в соцсетях более двух лет назад. Немецкий дизайнер использовал в качестве декораций для рекламы своей новой коллекции обуви ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.

Автопроизводителя возмутило, что Плейн рекламирует собственную продукцию, используя популярность Ferrari, а изображения с полуобнаженными моделями, по словам Ferrari “идут вразрез с ценностями итальянского бренда”.

Хотя на фото присутствуют еще два дорогих автомобиля от Rolls-Royce и Lamborghini, их производители не видят ничего неприличного в этом фото. Итальянская марка потребовала удалить компрометирующие снимки в течение 48 часов, но Филипп Плейн лишь посмеялся над письмом от автогиганта.

На днях Ferrari добилась судебного решения в свою пользу – Миланский суд постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро, а его самого обязал удалить из социальных сетей все фотографии с автомобилями Ferrari и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В случае отказа, за каждое размещенное фото или видео с машиной Ferrari, с Плейна будет взыскано по 10 тысяч евро.

В ответ Филипп Плейн разместил в своем Instagram очередной снимок с Ferrari и длинным комментарием. Модельер подчеркнул, что не согласен с претензиями и будет обжаловать решение суда, следующее заседание состоится весной 2021 года. Также Плейн напомнил, что является фанатом Ferrari и за последние годы приобрел пять новых автомобилей марки из Маранелло. Он также добавил, что эта бессмысленная борьба его забавляет, а заплатить 300 тысяч евро он готов лишь в том случае, если эти деньги будут переведены на благотворительность.

The press recently picked up a decision of an ITALIAN court in which the judge ruled that I should pay 300k EURO damages to FERRARI !! This is by no means a final victory of Ferrari!!!! IMPORTANT: This decision is not a final decision !!! This decision was appealed by me and my lawyers ! The next hearing will take place 2021 in Spring ! I will keep on fighting for my rights !!!! At the same time I want to remind everybody that in the beginning Ferrari was claiming damages for a total of 2 MIO Euro !!!!!!!! I love cars and I still like the brand FERRARI ...I bought over the last years 5 brand new FERRARIS ..3 for myself,one for my mother and just recently another one for my father ..It’s very amusing to me to see how the current management of FERRARI is keep on trying since more than 3 years to achieve their goals ..until now without any success !!!!!!! Instead of wasting your time and money guys you should agree on donating the requested amount together with me for a good cause ! There are so many people in need...I am willing to accept the latest decision and will not appeal against it, if both parties would agree to donate the amount for a good cause !!!!!! Otherwise let’s keep on spending another 1-2 years fighting for a useless cause !!!!! There are many people out there who are in need of help !!!! I already offered to Ferrari to donate the money to the GEORGE FLOYD trust a couple of month ago , but they did not agree ((( I did a donation in any case without Ferraris agreement and I will keep on donating money to people in need ! I truly believe that the attitude of the current management is going to cause more damages to the brand than it is actually helping...think about it and call me if you want to do something good for other people !!!! 🏎🏎🏎🏎🏎🏎💨💨💨 PS: maybe your management should put the same energy in trying to win in the FORMULA 1 again ! You are burning all that money for nothing 😂 SUCCESS IS MADE BY PEOPLE ...OBVIOUSLY YOU DONT HAVE THE RIGHT PEOPLE RIGHT NOW IN YOUR MANAGEMENT TO DELIVER THE SUCCESS NEEDED TO BE ON TOP!!!! 👋 @ferrari 😘😘❤️❤️WITH LOVE AND DEVOTION FROM ONE OF YOUR MOST LOYAL COSTUMERS ❤️❤️❤️SINCERELY PHILIPP PATRICK HANNES PLEIN

Публикация от Philipp Plein (@philippplein)