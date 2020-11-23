Британский автопроизводитель заявляет, что автомобили немецкого концерна нелегально используют копию его запатентованной системы Terrain Response.

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) обратился в Комиссию по международной торговле США с требованием запретить Volkswagen Group продавать в стране несколько моделей своих внедорожников, поскольку в них, по словам представителей британской компании, незаконно используется аналог запатентованной JLR системы Terrain Response.

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Обвинения в незаконном использовании технологии может привести к запрету реализации в США ряда популярных моделей концерна Volkswagen: Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan и несколько кроссоверов Audi.

Система Terrain Response, которую в JLR называют “отличительной чертой” своих автомобилей, представляет собой усовершенствованную антипробуксовочную систему, способную подстраивать под выбранный режим езды все агрегаты автомобиля: двигатель, раздаточную коробку, задний дифференциал и подвеску. Выбор режима движения осуществляется водителем с помощью поворотного селектора: “Обычный”, “Трава / гравий / снег”, “Грязь и рытвины” или “Песок”. Terrain Response используется не только на Land Rover, но и на моделях Jaguar, в том числе F-Pace.

Адвокаты Land Rover утверждают, что способность изменять сразу несколько параметров нажатием одной кнопки – прерогатива исключительно автомобилей JLR. Ранее компания уже подала в суд на Bentley за использование системы под названием Driver Dynamics в Bentayga, суд по этому делу состоится в феврале следующего года.

Комиссия по международной торговле США еще не начала изучение дела Jaguar Land Rover против Volkswagen Group. Сообщается, что процесс может затянуться, а приговор будет оглашен лишь в 2023 году. Сам немецкий концерн пока не давал комментариев по этому поводу.