Планів поглинання ринкових суперників у Tesla нема, однак таку можливість керівник компанії повністю не відкидає.

Tesla коштує понад 500 мільярдів доларів, а Ілон Маск на сьогодні є другою найбагатшою людиною на землі. Компанія ​​стрімко дужчає і зупинятись не збирається. Та для поглинання конкурентів час ще не настав, хоча такої можливості у компанії й не виключають.

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Під час церемонії нагородження премії Axel Springer Award у Берліні, генерального директора Tesla Ілона Маска запитали, чи не роздумує він про придбання конкурентоспроможного автовиробника, враховуючи, що ринкова вартість компанії Tesla, яка перевищує 500 мільярдів доларів, полегшить заявку на придбання. У відповідь Ілон сказав:

“Ми точно не збираємося розпочинати агресивне поглинання. Якби хтось сказав, що було б непогано об’єднатися з “Теслою”, ми б провели перемовини”.

Портал Electrek стверджує, що Ілон хоче, щоб Tesla зосередилася на скороченні витрат і збільшенні прибутку, аби запобігти падінню цін на акції Tesla. За останні півроку акції Tesla зросли втричі, але, як повідомляється, Маск стурбований тим, що компанія переоцінена.

“Якщо розглядати нашу фактичну прибутковість, вона дуже низька – близько 1% за останній рік. Інвестори дають нам багато кредитів для майбутніх прибутків, але якщо в будь-який момент вони вирішать, що цього не відбудеться, наші акції відразу ж будуть розчавлені, як суфле під кувалдою”, – цитує Ілона Маска Electrek.