Глобальна нестача мікросхем змушує автовиробників вдаватись до безпрецедентних заходів для подолання виробничої кризи.

У багатьох випадках антикризові заходи зводилися до тимчасових зупинок виробництва, але кілька компаній відмовились зупиняти конвеєри, вдавшись до інших рішень. BMW є однією з таких компаній, оскільки німецький виробник вирішив випускати машини без сенсорних екранів.

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Портал Bimmerfest повідомляє, що нові BMW 3 серії, 4 серії (крім i4 EV), X5, X6, X7 і Z4 тимчасово будуть випускатись без сенсорних екранів. Покупцям таких автомобілів BMW запропонує компенсацію у розмірі 500 доларів.

Некомплектні транспортні засоби матимуть на вікнах наліпки з кодом 6UY, який означає відсутність сенсорного екрана. Функціональні можливості електроніки, яка зазвичай комплектується сенсорними панелями, зберігаються, включаючи підтримку Android Auto та CarPlay. Але користувачам доведеться взаємодіяти з ними іншими методами, такими як ручка керування або голосові команди.

Через відсутність чіпів BMW також тимчасово не оснащує свої автомобілі опційними системами допомоги при паркуванні. Автомобілі BMW без сенсорної підтримки будуть випускатися на заводі в американському місті Спартанбург, а їх поставки почнуться вже цього тижня.