Дизайнер віртуально зняв камуфляж з тестових прототипів і те, що виявилось під ним, може засмутити багатьох шанувальників марки.

У нового BMW X7 будуть такі ж велетенські "ніздрі" радіаторної решітки, як у нинішнього, але оптика буде зовсім інша – двоповерхова й вузька. Пізніше така конфігурація фар з’явиться і на інших моделях баварської марки, заявив виданню Autocar головний дизайнер BMW Домагой Дукеч.

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Нинішній BMW X7 з’явився у 2018 році, тож вже підходить час для масштабного оновлення флагманського позашляховика. Шпигуни вже не раз помічали закамуфльований тестовий прототип на дорогах, а дизайнеру порталу Kolesa вдалось зняти маскування за допомогою графічних редакторів. Результат можемо бачити на власні очі.

Фото: рендери та шпигунські знімки BMW X7 2022 / Kolesa, Motor1

Додаткові суттєві модифікації відбудуться всередині салону, де X7 отримає оновлену мультимедійну систему iDrive 8, як у нового мінівена 2 Серії Active Tourer та електричного позашляховика iX.

Оновлений BMW X7 повинен дебютувати наступного року, але до того часу він вже втратить статус флагманського позашляховика BMW, оскільки в найближчі тижні очікується вихід абсолютно нового BMW X8.