Дизайнер виртуально снял камуфляж из тестовых прототипов и то, что оказалось под ним, может огорчить многих поклонников марки.

У нового BMW X7 будут такие же гигантские “ноздри” радиаторной решетки, как у нынешнего, но оптика будет совсем другая – двухэтажная и узкая. Позже подобная конфигурация фар появится и на других моделях баварской марки, заявил изданию Autocar главный дизайнер BMW Домагой Дукеч.

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Нынешний BMW X7 появился в 2018 году, поэтому уже подходит время для масштабного обновления флагманского внедорожника. Шпионы уже не раз замечали закамуфлированный тестовый прототип на дорогах, а дизайнеру портала Kolesa удалось снять маскировку с помощью графических редакторов. Результат можем видеть своими глазами.

Фото: рендеры и шпионские снимки BMW X7 2022 / Kolesa, Motor1

Дополнительные существенные модификации произойдут внутри салона, где X7 получит обновленную мультимедийную систему iDrive 8, как у нового минивэна 2 серии Active Tourer и электрического внедорожника iX.

Обновленный BMW X7 должен дебютировать на следующий год, но к тому времени он уже потеряет статус флагманского внедорожника BMW, поскольку в ближайшие недели ожидается выход совершенно нового BMW X8.