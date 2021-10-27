09:00, 27 октября 0

BMW по-настоящему входит в электрическую эру. Потому что презентует сразу пару сенсационных электромобилей. Первый в истории электрический кроссовер іХ и четырехдверное электрическое купе і4. Знакомство с обеими машинами состоялось в течение тест-драйва на немецких автобанах.

На этот раз причина визита в Баварию действительно эпохальная, так как BMW входит в новую электрическую эпоху. Нет, электромобили у "баварцев" уже были. Но в аэропорту меня встречала целая колонна. Это первый в истории марки полностью электрический кроссовер.

Шок на старте

Сразу после коротенькой презентации журналистам раздали ключи. Точнее сказать то, что выполняет роль ключей. А именно iPhone с операционной системой iOS 15. Оказывается, BMW іХ открывается телефоном. Добавляешь машину в Wallet, словно кредитную карточку или билеты в кино, и BMW сам открывается, когда подходишь к нему. К сожалению, для украинцев этот сервис пока недоступен.

На самом деле у этой машины невероятная миссия: она должна заставить покупателей по-новому взглянуть на персональный транспорт. В том числе, с точки зрения дизайна. BMW іХ выглядит не так, как другие BMW. Дизайн кроссовера происходит от концепта Vision iNEXT, и вызывает массу эмоций: от неприятия до восторга. Однако надо сказать, что вживую электромобиль выглядит круче, чем на картинках. Поэтому, думаю, что среди украинцев, которые любят брутальность, он скоро станет иконой стиля.

У iX также самая узкая оптика среди серийных BMW, и это выглядит круто. Решетка радиатора фактически не несет той привычной роли, как у бензиновых и дизельных машин: по сути это пластиковая пластина, которая скрывает за собой датчики и радары. Она покрыта специальной пленкой, которая не боится механических повреждений. На презентации показали, как поверхность царапают острым ключом, а затем просто нагревают феном, и она выравнивается. У этой решетки есть даже подогрев, чтобы зимой не обмерзали датчики и радары.

BMW іХ стал первым баварским авто, в котором производитель не позволяет клиентам самим открывать капот. Это могут делать только на сервисе, чтобы не подвергать покупателей опасности поражения током под капотом. Соответственно, горловина бачка стеклоомывателя теперь переехала за логотип марки.

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Спортивные гены

Несмотря на брутальный дизайн, у іХ невероятная крутая аэродинамика, как для кроссовера, показатель cx=0,25. Это достигается вследствие многочисленных хитростей. Например, в нижней решетке радиатора есть заслонки, которые открываются и закрываются, уменьшая сопротивление воздуху. Во-вторых, плоское дно улучшает обтекаемость. Фирменное аэродинамическое решение Air Curtains уменьшает турбулентность в колесных арках. Даже колесные диски размером от 20 до 22 дюймов имеют аэродинамическую форму. А главное, что комплекс всех этих мероприятий помогает сэкономить заряд на 65 км пробега.

Но BMW не избавилось от своего спортивного характера ради экономии и экологии. Например, на іХ впервые на автомобилей класса SAV от BMW применены безрамочные двери. Другая вещь, которая обращает на себя внимание, – это огромная стеклянная крыша с электрохромным затемнением, которая на сегодня является самой большой стеклянной поверхностью, существующей в моделях от BMW Group.

Будут выпускать их в немецком Дингольфинге, где расположен крупнейший завод BMW Group в Европе. Здесь сходят с конвейера 4, 5, 6, 7 и 8 серии BMW. Также здесь делают алюминиевые кузова для Rolls-Royce. Этот опыт оказался очень кстати, потому что іХ построен на алюминиевой платформе, на которую навешен каркас из кевлара. А батарею с высотой элементов всего 14 см удалось легко разместить в днище машины, поэтому она существенно занижает центр масс, фактически наделяя кроссовер характером спорткара.

Руль уже не круглый?

Салон iX производит еще более сильное впечатление, чем его внешность. Первое, что бросается в глаза – это новый шестиугольный руль. Производитель говорит, что заимствовал эту форму из автоспорта, и его использование улучшает обзор приборов. Несмотря на необычность такой формы, к ней быстро привыкаешь, а со временем вообще не замечаешь разницы.

Другая вещь, которая тебя очаровывает в салоне BMW, – это огромная, вытянутая почти на всю ширину салона панель, которая называется Curved Display. Она состоит из двух частей – перед водителем 12,3-дюймовая, а в центре – 14,9-дюймовая, которая плавно становится частью главного монитора мультимедиа. Такой мегаэкран дает невероятную картинку (плотность изображения достигает 200 пикселей на дюйм), особенно круто на нем смотрится навигация. К тому же на iX дебютировал новый мультимедийный комплекс iDrive с операционной системой BMW 8. Высокий уровень вычислительной мощности позволяет обрабатывать в 20 раз больше данных и вдвое больше информации по сравнению с предыдущей генерацией мультимедийки. При этом у BMW есть собственный облачный сервис хранения информации, куда, например, загружены все карты. Туда же iX собирает и аналитику, которая еженедельно обновляется на 120 миллионов POI. Правда, для украинцев все сервисы, построенные на 5G, пока недоступны.

Кнопки управления электроприводами кресел теперь переехали на двери и изготовлены из хрусталя Swarowski. Но главное, что сама дверь теперь открывается простым нажатием кнопки. То есть замок имеет электропривод, хотя дальше дверь надо толкать руками. Из хрусталя изготовлены также кнопки управления трансмиссией и селектор iDrive.

Еще одна уникальная вещь іХ – опционная премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins с пятью режимами звучания и инновационной технологией 4D Audio. Акустика с 30 динамиками благодаря усилителю выдает мощность в 1600 Ватт. Но главный фокус в том, что динамики расположены даже в подголовниках и в спинке сидений. То есть ты чувствуешь звук всем телом.

Определенная революционность есть и на заднем ряду. Кроме того, что запас места для ног пассажиров здесь просто королевский, инженеры добавили комфорта необычным способом. Появился интересный переход между дверью и креслом в виде дополнительной подушки, которая позволяет сидеть, опершись на нее спиной, развернувшись под углом 45 градусов к собеседнику на заднем ряду. Это удобно и комфортно, – непонятно, почему раньше никто до этого не додумался.

К тому же іХ воспринимается очень большим и практичным электромобилем. Потому что, если заглянуть под дверь багажника с электроприводом, найдем там 500 литров объема. А если сложить спинки, то войдет 1750 л.

Отправляясь в путь, одна из первых вещей, на которую обращаешь внимание, – это подсказки дополненной реальности. Когда включаешь навигацию, у тебя не только прорисовывается на карте маршрут, в том числе и на проекционном экране. Подъезжая к нужному повороту, на центральный экран с передней камеры выводится картинка, на которую накладывается графика в виде стрелочки, куда именно ехать. Очень информативно.

Почти "эмка"

На тесте были только самые мощные на сегодня версии iX xDrive 50. И первые километры поездки пришлись на безлимитный автобан. Поэтому сразу удалось выпустить на волю весь электрический табун, все 523 лошадиных силы и 765 Нм тяги. Если верить характеристикам, на ускорение до 100 км/ч этой машине нужно всего 4,6 сек. Еще не "эмка", но уже очень близко.

Понятно, что заранее я включил любимый режим Sport, и оказалось, что надо быть очень осторожным с педалью газа. Потому что если ненароком сильнее надавить, можно получить удар подголовником в затылок, – настолько чувствительно реагируют электромоторы. Что касается максимальной скорости, то на автобане спидометр электромобиля упирается в отметку 203 км/ч, хотя по характеристикам максимум 200 км/ч. Больше не дает разогнаться электронный ограничитель. Хотя мощности легко хватило бы, чтобы набрать 250 или даже больше. Электромобиль при этом прекрасно держит курс, и даже на максимальной скорости в салон не проникают аэродинамические шумы. Можно без повышения голоса общаться с пассажирами.

Другая вещь, которая удивит водителей машин с традиционными ДВС, – это колоссальный тормозной момент во время рекуперации. Немцы говорят, что на версии xDrive50 пиковые показатели могут достигать 200 кВт.

523 лошадиные силы – это суммарная мощность из двух электромоторов. Интересно, что задний здесь более мощный, чем передний. Он выдает 230 кВт, а передний – 190. Поэтому iX удается сохранить характер заднеприводных BMW, так как в большинстве ситуаций передний привод отдыхает. Это первый электрический xDrive в истории. Отдельные электромоторы позволяют лучше дозировать тягу на каждом колесе. Они так же сильно повлияли на характер управляемости, как и низко расположенный центр масс автомобиля. И в этом смысле iX управляется лучше, чем Х5. На серпантинах чувствуется, насколько сильно помогает векторизация тяги заезжать большому BMW в тесные виражи. Но это все равно не "Эмка": руль слишком легкий. Да, это быстрый, но в меру комфортный BMW. Но немцы обещают, что совсем скоро появится М60 от М-Perfomance, и та машина уже будет выдавать 1100 Нм, брать сотню за 3,9 с и разгоняться до 250 км/ч. Ну, и, соответственно, будет лучше и с точки зрения управления.

Важно, что iX достаточно комфортный, так как у него пневматическая подвеска на обеих осях. Поэтому почти не чувствуется, что машина обута в 21-дюймовые диски, хотя в качестве базовых колес используются 20-дюймовые.

Электроэффективность

Даже у более простой модификации BMW iX xDrive40 емкость батареи превышает 70 кВт⋅ч, а максимальная мощность зарядки достигает 150 кВт. А в тестовом xDrive50 уже 111 кВт⋅ч и зарядка на 200 кВт. То есть, на станциях быстрой зарядки iX способен пополнить заряд с 10% до 80% всего за 40 минут. А за 10 минут – добавить 120 км.

Баварцы говорят, что версия хDrive40 предназначена для тех, кто использует автомобиль в городе, редко выезжает в дальние путешествия, потому ему хватает запаса хода в 390 км. Тем же, кто ездит на значительно большие расстояния, придется выбирать версию хDrive50. Потому что у нее уже запас хода достигает 630 км. Для сравнения: у самой дальнобойной Tesla Model X Long Range запас хода составляет 580 км, Mercedes EQC 400 имеет лишь 354 км, Audi E-Tron 55 – 536 км, а у Jaguar i-Pace автономность достигает 470 км. То есть BMW имеет наибольший запас хода среди конкурентов.

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BMW i4

А вот от австрийской границы обратно в Мюнхен я уже возвращался за рулем значительно более спортивного авто. Это было четырехдверное купе BMW i4 M50 – первый серийный электрокар от BMW M GmbH. Окрашенный в яркий синий цвет, он выглядел эффектно еще и благодаря исполнению M Sport. Особенно с дополнительным пакетом M Carbon и фирменными аксессуарами M Performance.

Как и положено электромобилю, у него выверена аэродинамика. Плоское дно, задний диффузор, активные заслонки решетки, форма колесных дисков, – все это позволяет снизить сопротивление до впечатляющего коэффициента 0,24, и помогает сэкономить 10 км на каждой зарядке.

В салоне купе – привычный руль, хоть и такая же изогнутая цифровая панель BMW Curved Display, как у кроссовера іХ. Она состоит из двух дисплеев диагональю 12,3 и 14,9 дюймов. Спереди установлены спортивные кресла. И хотя здесь есть опционная акустическая система от Harman Kardon с 16 динамиками и цифровым семиканальным усилителем мощностью 464 Вт, больше интригует другой звук. Речь идет об уникальном звуковом сопровождении BMW IconicSounds Electric, который был создан в сотрудничестве с известным композитором Хансом Циммером. Проще говоря, это синтезированный звук двигателя во время разгона и на высокой скорости. Может, он и не способен заменить песню мотора у М4, но звучит круто.

Чтобы поверить, что это почти "эмка", надо было немного проехаться по Альпам. Версия i4 M50, в отличие от более слабой i4 eDrive40 с задним приводом на 340 л. с., оснащена сразу двумя электромоторами, то есть полным приводом. Силовая установка выдает 544 л. с. То есть задний мотор развивает 313 л. с., а передний – 258 л. с. а суммарная цифра вращательного момента достигает 795 Нм. Поэтому на разгон с 0 до 100 км/ч он тратит всего 3,9 секунды. Это столько же, как у М4. Правда, пиковые показатели доступны только в режиме SportBoost в течение 10 секунд, а затем уменьшаются.

Запас хода BMW i4 M50 составляет 510 км. Это больше, чем у BMW M4, который при объеме бака в 59 л может сжигать и 20 литров на сотню. Поэтому BMW i4 – это, безусловно, злейший баварский электрокар на сегодня. Что касается расхода энергии, то в смешанном цикле заднеприводный i4 сжигает до 20 кВт⋅г/100 км, а 50-ка чуть больше – от 19 до 24 кВт⋅г/100 км. Обе модификации i4 могут заряжаться с максимальной мощностью до 200 кВт. В реальной жизни это означает, что даже десятиминутная остановка на мощной зарядке дает запас хода на 165 км для eDrive 40 или 140 км для M50.

Благодаря расположению батареи в полу автомобиля центр тяжести BMW i4 находится на 53 мм ниже, чем в седане BMW 3 серии. Поэтому немцы говорят, что и управляется он не хуже, а то и лучше "тройки". Хорошо держаться за дорогу M50 позволяет адптивная М-подвеска и спортивные тормоза. Поэтому дорога до Мюнхена проходила уже в немного более быстром темпе. На безлимитном автобане i4 шокировал своими спуртами, но максимальная скорость оказалась ограниченной на отметке 225 км/ч. Хотя на фоне дискуссий ограничения максимальной скорости на немецких дорогах этого может хватать с головой.

Все цены на электрические BMW

Привет, новая эра!

Поклонников BMW можно поздравить с наступлением совершенно новой эры. Потому что хотя у баварцев уже есть невероятно большой опыт в создании электрифицированных авто, іХ и і4 стали электромобилями пятой генерации. То есть первые два поколения – это были концепты, потом появился успешный, но компактный і3, позже вышли плагин-гибриды и теперь – іХ и і4.

Отныне у покупателей BMW появился выбор среди машин формата Х5. И не только с точки зрения размеров, но и цены. Так как базовый хDrive40 стоит от 1 893 573 грн, что сопоставимо с ценником X5 хDrive30d. Четырехдверное купе і4 в версии M50 – 1 654 191 грн. Поэтому цены сравнимы с бензиновыми “коллегами”, а это значит, что эта парочка электромобилей быстро расставит все точки над "і".

Автор: Сергей Волощенко

Фото: BMW

Технические характеристики BMW iX xDrive50 ДВИГАТЕЛИ Общая мощность 523 л.с., крутящий момент 765 Нм., емкость батареи 111 кВт⋅ч ТРАНСМИССИЯ Полный привод КУЗОВ Универсал, 5 дверок, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4953/1967/1696 мм, база 3000 мм, снаряженная масса 2585 кг., объем багажника 500/1750 л. ПОДВЕСКА Передняя – независимая, задняя – независимая. Шины 235/60 R20, клиренс 210 мм. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 200 км/я. Разгон до 100 км/ч за 4,6 с. Запас хода 630 км. ЦЕНА от 1 893 573 грн.