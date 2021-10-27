09:00, 27 жовтня 0

BMW по-справжньому входить в електричну еру. Бо презентує одразу пару сенсаційних електромобілів. Перший в історії електричний кросовер іХ та чотиридверне електричне купе і4. Знайомство з обома машинами відбулося протягом тест-драйву на німецьких автобанах.

Цього разу причина візиту в Баварію дійсно епохальна, бо BMW входить в нову електричну епоху. Ні, електромобілі у "баварців" вже були. Але в аеропорту мене зустрічала ціла колона іХ. Це перший в історії марки повністю електричний кросовер.

Шок на старті

Одразу після коротенької презентації журналістам роздали ключі. Точніше сказати те, що виконує роль ключів. А саме iPhone з операційною системою iOS 15. Виявляється, BMW іХ відкривається телефоном. Додаєш машину у Wallet, немов кредитну картку чи квитки у кіно, і BMW сам відчиняється, коли підходиш до нього. На жаль, для українців цей сервіс поки що недоступний.

Насправді у цієї машини неймовірна місія: вона повинна примусити покупців по-новому поглянути на персональний транспорт. В тому числі з точки зору дизайну. BMW іХ виглядає не так, як інші BMW. Дизайн кросовера походить від концепту Vision iNEXT, і викликає масу емоцій: від неприйняття до захвату. Однак треба сказати, що наживо електромобіль виглядає крутіше, ніж на картинках. Тому думаю, що серед українців, які люблять брутальність, він скоро стане іконою стилю.

У iX також найвужча оптика серед серійних BMW і це виглядає круто. Решітка радіатора фактично не несе тієї звичної ролі, як в бензинових та дизельних машин: по суті це пластикова пластина, яка приховує за собою датчики й радари. Її вкрито спеціальною плівкою, яка не боїться механічних ушкоджень. На презентації показали, як поверхню дряпають гострим ключем, а потім просто нагрівають феном і вона вирівнюється. У цієї решітки є навіть підігрів, щоб взимку не обмерзали датчики та радари.

BMW іХ став першим баварським авто, в якому виробник не дозволяє клієнтам самим відчиняти капот. Це можуть робити тільки на сервісі, аби не наражати покупців на небезпеку ураження струмом під капотом. Відповідно, горловина бачка склоомивача тепер переїхала за логотип марки.

Більше інформації про BMW iX

Спортивні гени

Попри брутальний дизайн, іХ має неймовірно круту аеродинаміку, як для кросовера, показник cx=0,25. Це досягається внаслідок численних хитрощів. Наприклад, в нижній решітці радіатора є заслінки, які відкриваються і закриваються, зменшуючи опір повітрю. По-друге, пласке дно покращує обтічність. Фірмове аеродинамічне рішення Air Curtains зменшує турбулентність в колісних арках. Навіть колісні диски розміром від 20 до 22 дюймів мають аеродинамічну форму. А головне, що комплекс усіх цих заходів допомагає зекономити заряд на 65 км пробігу.

Але BMW не позбулося свого спортивного характеру заради економії та екології. До того, на іХ вперше на авто класу SAV від BMW застосовано безрамкові двері. Інша річ, яка звертає на себе увагу – це величезний скляний дах з електрохромним затемненням, який на сьогодні є найбільшою скляною поверхнею, що існує в моделях від BMW Group.

Випускатимуть іХ у німецькому Дінгольфінзі, де розташований найбільший завод BMW Group в Європі. Тут сходять з конвеєра 4, 5 ,6 ,7 і 8 серії BMW. Також тут роблять алюмінієві кузови для Rolls-Royce. Цей досвід виявився дуже доречним, адже іХ побудовано на алюмінієвій платформі, на яку навішано каркас із кевлару. А батарею з висотою елементів усього 14 см вдалося легко розмістити у дні машини, тому вона суттєво занижує центр мас, фактично наділяючи кросовер характером спорткара.

Кермо вже не кругле?

Салон iX справляє ще сильніше враження, ніж його зовнішність. Перше, що впадає в око – це нове шестикутне кермо. Виробник каже, що запозичив цю форму з автоспорту, і його використання покращує огляд приладів. Незважаючи на незвичність такої форми, до неї швидко звикаєш, а з часом взагалі не помічаєш різниці.

Інша річ, яка тебе зачаровує в салоні BMW – це величезна, витягнута майже на всю ширину салону панель, яка називається Curved Display. Вона складається з двох частин – перед водієм 12,3-дюймова, а в центрі – 14,9-дюймова, яка плавно стає частиною головного монітору мультимедіа. Такий мегаекран дає неймовірну картинку (щільність зображення сягає 200 пікселів на дюйм), особливо круто на ньому виглядає навігація. До того ж на іХ дебютував новий мультимедійний комплекс iDrive з операційною системою BMW 8. Високий рівень обчислювальної потужності дозволяє обробляти в 20 разів більше даних і вдвічі більше інформації порівняно з попередньою генерацією мультимедійки. При цьому у BMW є власний хмарний сервіс зберігання інформації, де, наприклад, завантажені усі карти. Туди ж іХ збирає і аналітику, яка щотижня оновлюється на 120 мільйонів POI. Щоправда, для українців усі сервіси, побудовані на 5G, поки що недоступні.

Кнопки керування електроприводами крісел тепер переїхали на двері і виготовлені з кришталю Swarowski. Та головне, що самі двері тепер відчиняються простим натисканням кнопки. Тобто замок має електропривод, хоча далі їх треба штовхати руками. З кришталю виготовлено також кнопки керування трансмісією та селектор iDrive.

Ще одна унікальна річ іХ – опційна преміальна аудіосистема Bowers&Wilkins з п'ятьма режимами звучання й інноваційною технологією 4D Audio. Акустика має 30 динаміків і завдяки підсилювачу видає потужність у 1600 Ват. Та головний фокус в тому, що динаміки розташовано навіть в підголовниках і в спинці сидінь. Тобто ти відчуваєш звук усім тілом.

Певна революційність є і на задньому ряду. Окрім того, що запас місця для ніг пасажирів тут просто королівський, інженери додали комфорту в незвичайний спосіб. З’явився цікавий перехід між дверима і кріслом у вигляді додаткової подушки, яка дозволяє сидіти, спершись на неї спиною, розвернувшись під кутом 45 градусів до співбесідника на задньому ряду. Це зручно і комфортно, – незрозуміло, чому раніше ніхто до цього не додумався.

До того ж іХ сприймається дуже великим і практичним електромобілем. Бо якщо зазирнути під двері багажника з електроприводом, знайдемо там 500 літрів об’єму. А якщо скласти спинки, то увійде 1750 л.

Вирушаючи в дорогу, одна з перших речей, на яку звертаєш увагу – це підказки доповненої реальності. Коли вмикаєш навігацію, в тебе не тільки промальовується на карті маршрут, в тому числі і на проекційному екрані. Під'їжджаючи до потрібного повороту, на центральний екран з передньої камери виводиться картинка, на яку накладається графіка у вигляді стрілочки, куди саме їхати. Дуже інформативно.

Майже "емка"

На тесті були лише найпотужніші на сьогодні версії iX xDrive 50. І перші кілометри подорожі припали на безлімітний автобан. Тому одразу вдалося випустити на волю увесь електричний табун, усі 523 кінських сили і 765 Нм тяги. Якщо вірити характеристикам, на прискорення до 100 км/год цій машині треба всього 4,6 с. Ще не "емка", але вже дуже близько.

Зрозуміло, що заздалегідь я увімкнув улюблений режим Sport і виявилося, що треба бути дуже обережним із педаллю газу. Бо якщо ненароком сильніше натиснути, можна отримати удар підголовником в потилицю, – настільки чутливо реагують електромотори. Щодо максимальної швидкості, то на автобані спідометр електромобіля впирається в позначку 203 км/год, хоча за характеристиками максимум 200 км/год. Більше не дає розігнатися електронний обмежувач. Хоча потужності легко вистачило би щоби набрати 250 чи навіть більше. Електромобіль при цьому прекрасно тримає курс, і навіть на максимальній швидкості в салон не просочуються аеродинамічні шуми. Можна без підвищення голосу спілкуватися з пасажирами.

Інша річ, яка здивує водіїв машин з традиційними ДВЗ – це колосальний гальмівний момент під час рекуперації. Німці кажуть, що на версії xDrive50 пікові показники можуть сягати 200 кВт.

523 кінських сили – це сумарна потужність з двох електромоторів. Цікаво, що задній тут більш потужний, ніж передній. Він видає 230 кВт, а передній - 190. Тому іХ вдається зберегти характер задньоприводних BMW, адже в більшості ситуацій передній привод відпочиває. Це перший електричний xDrive в історії. Окремі електромотори дозволяють краще дозувати тягу на окремих колесах. Вони так само сильно вплинули на характер керованості, як і низько розташований центр мас автомобіля. І в цьому сенсі іХ керується краще за Х5. На серпантинах відчувається, наскільки сильно допомагає векторизація тяги заїжджати великому BMW у тісні віражі. Але це все одно не "Емка": кермо залегке. Так, це швидкий, але в міру комфортний BMW. Та німці обіцяють, що зовсім скоро з’явиться М60 від М-Perfomance і та машина вже матиме 1100 Нм, братиме сотню за 3,9 с та розганятиметься до 250 км/год. Ну, і відповідно буде кращою і з точки зору керування.

Важливо, що іХ доволі комфортний, адже у нього пневматична підвіска на обох осях. Тому майже не відчувається, що машину взуто у 21-дюймові диски, хоча в якості базових коліс використовуються 20-дюймові.

Електроефективність

Навіть у простішої модифікації BMW iX xDrive40 ємність батареї перевищує 70 кВт⋅год, а максимальна потужність зарядки досягає 150 кВт. А в тестовому xDrive50 вже 111 кВт⋅год та зарядка на 200 кВт. Тобто на станціях швидкої зарядки iX здатен поповнити заряд з 10% до 80% усього за 40 хвилин. А за 10 хвилин додати 120 км.

Баварці кажуть, що версія хDrive40 призначена для тих, хто використовує автомобіль в місті, рідко виїжджає в далекі подорожі, тож йому вистачає запасу ходу в 390 км. Тим же, хто їздить на значно більші відстані, доведеться обирати версію хDrive50. Бо в неї вже запас ходу сягає 630 км. Для порівняння: у найбільш далекобійної Tesla Model X Long Range запас ходу становить 580 км, Mercedes EQC 400 має лише 354 км, Audi E-Tron 55 - 536 км, а в Jaguar i-Pace автономність сягає 470 км. Тобто BMW має найбільший запас ходу серед конкурентів.

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BMW i4

А от від австрійського кордону назад в Мюнхен я вже повертався за кермом значно спортивнішого авто. Це було чотиридверне купе BMW i4 M50 – перший серійний електрокар від BMW M GmbH. Пофарбований у яскравий синій колір, він виглядав ефектно ще й завдяки виконанню M Sport. Особливо із додатковим пакетом M Carbon та фірмовими аксесуарами M Performance.

Як і належить електромобілю, у нього вивірена аеродинаміка. Пласке дно, задній дифузор, активні заслінки решітки, форма колісних дисків, – все це дозволяє знизити опір до вражаючого коефіцієнта 0,24, і допомагає зекономити 10 км на кожній зарядці.

В салоні купе звичне кермо, хоча й така ж вигнута цифрова панель BMW Curved Display, як у кросовера іХ. Вона складається з двох дисплеїв діагоналлю 12,3 та 14,9 дюймів. Спереду встановлено спортивні крісла. І хоча тут є опційна акустична система від Harman Kardon з 16 динаміками і цифровим семиканальним підсилювачем потужністю 464 Вт, більше інтригує інший звук. Мова йде про унікальний звуковий супровід BMW IconicSounds Electric, який був створений в співпраці з відомим композитором Гансом Циммером. Простіше кажучи, це синтезований звук двигуна під час розгону та на високій швидкості. Може, він і не здатен замінити пісню мотора в М4, але звучить круто.

Щоб повірити, що це майже "емка", треба було трохи проїхатися Альпами. Версія i4 M50, на відміну від слабшої i4 eDrive40 із заднім приводом на 340 л.с., оснащена одразу двома електромоторами, тобто повним приводом. Силова установка видає 544 к.с. Тобто задній мотор розвиває 313 к.с., а передній 258 к.с. А сумарна цифра обертального моменту сягає 795 Нм. Тому на розгін з 0 до 100 км/год він витрачає усього 3,9 секунди. Це стільки ж, як у М4. Щоправда, пікові показники доступні тільки в режимі SportBoost протягом 10 секунд, а потім зменшуються.

Запас ходу BMW i4 M50 становить 510 км. Це більше, ніж у BMW M4, який при об'ємі баку в 59 л може спалювати і 20 літрів на сотню. Тому BMW i4 - це, безумовно, найзліший баварський електрокар на сьогодні. Що стосується витрати енергії, то в змішаному циклі задньоприводний і4 спалює до 20 кВт⋅г/100 км, а 50-ка трохи більше - від 19 до 24 кВт⋅г/100 км. Обидві модифікації і4 можуть заряджатися з максимальною потужністю до 200 кВт. В реальному житті це означає, що навіть десятихвилинна зупинка на потужній зарядці дає запас ходу на 165 км для eDrive 40 чи 140 км для M50.

Завдяки розташуванню батареї в підлозі автомобіля центр ваги BMW i4 знаходиться на 53 мм нижче, ніж в седані BMW 3 серії. Тому німці кажуть, що і керується він не гірше, а то й краще за "трійку". Гарно триматися за дорогу M50 дозволяє адптивна М-підвіска і спортивні гальма. Тому дорога до Мюнхена проходила вже трохи в швидшому темпі. На безлімітному автобані і4 шокував своїми спуртами, але максимальна швидкість виявилася обмеженою на позначці 225 км/год. Хоча на фоні дискусій обмеження максимальної швидкості на німецьких дорогах цього може в майбутньому вистачати з головою.

Всі ціни на електричні BMW

Привіт, нова ера!

Тому прихильників BMW можна привітати із настанням абсолютно нової ери. Бо хоча у баварців вже є неймовірно великий досвід у створенні електрифікованих авто, іХ та і4 стали електромобілем п’ятої генерації. Тобто перших два покоління – це були концепти, потім з’явився успішний, але компактний і3, пізніше вийшли плагін-гібриди і тепер – іХ та і4.

Віднині у покупців BMW з’явився вибір серед машин формату Х5. І не лише з точки зору розмірів, але й ціни. Адже базовий хDrive40 коштує від 1 893 573 грн, що можна порівняти з цінником Х5 хDrive30d. Натомість чотиридверне купе і4 у версії M50 – 1 654 191 грн. Тож ціни порівняні з бензиновими “колегами”, а це значить, що ця парочка електромобілів швидко розставить усі крапки над "і".

Автор: Сергій Волощенко

Фото: BMW

Технічні характеристики BMW iX xDrive50 ДВИГУНИ Загальна потужність 523 к.с., обертальний момент 765 Нм., ємність батареї 111 кВт⋅год ТРАНСМІСІЯ Повний привод КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4953/1967/1696 мм, база 3000 мм, споряджена маса 2585 кг., об’єм багажника 500/1750 л. ПІДВІСКА Передня – незалежна, задня – незалежна. Шини 235/60 R20, кліренс 210 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 200 км/год. Розгін до 100 км/год за 4,6 с. Запас ходу 630 км. ЦІНА від 1 893 573 грн.