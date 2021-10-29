Вже з 1 листопада 2021 року водії в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сан-Дієго і Вашингтоні (США) зможуть орендувати автомобілі Tesla.

Прокатний сервіс Hertz оголосив, що замовив у Tesla 100 000 автомобілів на $4,2 млрд, що є найбільшим замовленням, отриманим автовиробником на сьогодні. Ця новина призвела до різкого зростання акцій Tesla.

Причиною такого великого замовлення стала угода між Hertz і Uber, згідно з якою прокатний сервіс має передати до 2023 року в розпорядження водіїв платформи Uber 50 тис. електромобілів Tesla Model 3.

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Раніше Uber заявляв, що готується до 2030 року повністю перевести на електротягу весь свій автопарк у Північній Америці та Європі.

У середу після оголошення цієї новини акції Uber виросли майже на 2%.