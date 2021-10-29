Уже с 1 ноября 2021 года водители в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтоне (США) смогут арендовать автомобили Tesla.

Прокатный сервис Hertz объявил, что заказал у Tesla 100 000 автомобилей на $4,2 млрд, что является самым большим заказом, полученным автопроизводителем на сегодняшний день. Эта новость привела к резкому росту акций Tesla.

Причиной столь крупного заказа стало соглашение между Hertz и Uber, согласно которому прокатный сервис должен передать до 2023 года в распоряжение водителей платформы Uber 50 тыс. электромобилей Tesla Model 3.

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Ранее Uber заявлял, что готовится к 2030 году полностью перевести на электротягу весь свой автопарк в Северной Америке и Европе.

В среду после оглашения этой новости акции Uber выросли почти на 2%.