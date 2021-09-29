Сравнение тарифов на две поездки из центра Киева полтора года назад и осенью 2021 года.

Выбирая службу такси, большинство людей ориентируется на стоимость поездки. Однако сегодня, однозначно сказать какое такси дороже или дешевле, практически невозможно. Тарифы постоянно меняются, используются наценки или скидки для пассажиров. Например, в пиковые часы, когда на дорогах столицы наиболее оживленный трафик, цена поездки может быть значительно выше, чем в обычное время.

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Сайт Такси Сервис собрал информацию от 34 компаний Киева по двум маршрутам. Расчет стоимости проводился в дневное время, по базовым тарифам на заказ авто "стандарт класса". В результате установили самые дешевые и самые дорогие такси, а также узнаем, какова динамика изменения цен среди агрегаторов такси в Киеве.

  • Маршрут поездки (12 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, Харьковское ш., 8;
  • Маршрут поездки (7 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, ул. Лагерная, 30-32.

Для наглядности были использованы данные из предыдущего обзора по идентичным маршрутам, который проводился в апреле 2020 года. Это даст возможность сравнить, как изменились цены такси за этот период.

В среднем поездка по Киеву на расстояние 7 км обойдется заказчику в 91 грн. А если маршрут 12 км, то придется заплатить 125 грн. В апреле прошлого года аналогичные поездки обходились дешевле – в 71 и 99 грн соответственно. Таким образом, такси в Киеве подорожало примерно на 20-23 грн. Это незначительный рост, если смотреть на стоимость топлива в Киеве.

Название такси Апрель 2020 Сентябрь 2021
Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.) Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.)
292 65 93 96 123
Киев 83 108 108 148
838 70 93 93 136
Абсолют 85 119 88 124
Винтаж 60 83 81 107
Элит 172 225 199 268
Лекс 55 77 105 158
Оптимальное 579 71 98 92 134
571 60 83 85 117
ПСН 81 108 81 107
Студент 60 83 78 107
Авангард 60 82 86 118
Мета 73 98 89 118
Аист 60 83 76 103
МС 69 93 93 124
UberX 72 104 97 149
Экспресс 92 132 108 148
902 60 83 101 128
Лайм 61 83 77 104
Bolt 70 98 97 149
296 60 83 89 118
Бинго 61 83 77 104
Аврора 60 83 78 107
Кенгуру 75 98 96 128
Веном 60 83 101 128
898 62 85 74 108
Uklon 69 96 77 106
Лимузин 60 83 86 119
Корона 68 93 68 93
Red 87 123 86 121
Беру 60 82 86 118
UGO 76 103 93 129
Эконом-Авто 64 89 78 100
№1 60 83 85 117
Среднее 70,6 96,8 91,3 125,4

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Если выделить популярные в Киеве агрегаторы такси, то стоимость поездки по указанным маршрутам в среднем обойдется заказчику в 90 и 135 грн. Самым дешевым агрегатором оказался Uklon, а самая значительная динамика изменения цен у компании Bolt.

Агрегатор Апрель 2020 Сентябрь 2021
Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.) Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.)
UberX 72 104 97 149
Bolt 70 98 97 149
Uklon 69 96 77 106
Среднее 70,3 99,3 90,3 134,6