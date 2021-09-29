Сравнение тарифов на две поездки из центра Киева полтора года назад и осенью 2021 года.
Выбирая службу такси, большинство людей ориентируется на стоимость поездки. Однако сегодня, однозначно сказать какое такси дороже или дешевле, практически невозможно. Тарифы постоянно меняются, используются наценки или скидки для пассажиров. Например, в пиковые часы, когда на дорогах столицы наиболее оживленный трафик, цена поездки может быть значительно выше, чем в обычное время.
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Сайт Такси Сервис собрал информацию от 34 компаний Киева по двум маршрутам. Расчет стоимости проводился в дневное время, по базовым тарифам на заказ авто "стандарт класса". В результате установили самые дешевые и самые дорогие такси, а также узнаем, какова динамика изменения цен среди агрегаторов такси в Киеве.
- Маршрут поездки (12 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, Харьковское ш., 8;
- Маршрут поездки (7 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, ул. Лагерная, 30-32.
Для наглядности были использованы данные из предыдущего обзора по идентичным маршрутам, который проводился в апреле 2020 года. Это даст возможность сравнить, как изменились цены такси за этот период.
В среднем поездка по Киеву на расстояние 7 км обойдется заказчику в 91 грн. А если маршрут 12 км, то придется заплатить 125 грн. В апреле прошлого года аналогичные поездки обходились дешевле – в 71 и 99 грн соответственно. Таким образом, такси в Киеве подорожало примерно на 20-23 грн. Это незначительный рост, если смотреть на стоимость топлива в Киеве.
|Название такси
|Апрель 2020
|Сентябрь 2021
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|292
|65
|93
|96
|123
|Киев
|83
|108
|108
|148
|838
|70
|93
|93
|136
|Абсолют
|85
|119
|88
|124
|Винтаж
|60
|83
|81
|107
|Элит
|172
|225
|199
|268
|Лекс
|55
|77
|105
|158
|Оптимальное 579
|71
|98
|92
|134
|571
|60
|83
|85
|117
|ПСН
|81
|108
|81
|107
|Студент
|60
|83
|78
|107
|Авангард
|60
|82
|86
|118
|Мета
|73
|98
|89
|118
|Аист
|60
|83
|76
|103
|МС
|69
|93
|93
|124
|UberX
|72
|104
|97
|149
|Экспресс
|92
|132
|108
|148
|902
|60
|83
|101
|128
|Лайм
|61
|83
|77
|104
|Bolt
|70
|98
|97
|149
|296
|60
|83
|89
|118
|Бинго
|61
|83
|77
|104
|Аврора
|60
|83
|78
|107
|Кенгуру
|75
|98
|96
|128
|Веном
|60
|83
|101
|128
|898
|62
|85
|74
|108
|Uklon
|69
|96
|77
|106
|Лимузин
|60
|83
|86
|119
|Корона
|68
|93
|68
|93
|Red
|87
|123
|86
|121
|Беру
|60
|82
|86
|118
|UGO
|76
|103
|93
|129
|Эконом-Авто
|64
|89
|78
|100
|№1
|60
|83
|85
|117
|Среднее
|70,6
|96,8
|91,3
|125,4
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Если выделить популярные в Киеве агрегаторы такси, то стоимость поездки по указанным маршрутам в среднем обойдется заказчику в 90 и 135 грн. Самым дешевым агрегатором оказался Uklon, а самая значительная динамика изменения цен у компании Bolt.
|Агрегатор
|Апрель 2020
|Сентябрь 2021
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|UberX
|72
|104
|97
|149
|Bolt
|70
|98
|97
|149
|Uklon
|69
|96
|77
|106
|Среднее
|70,3
|99,3
|90,3
|134,6