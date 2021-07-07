Уже заработал сайт и набирается персонал. Это будет мощный конкурент Uber, Bolt и Uklon.

На украинском сайте DiDi появились предварительные условия работы с водителями и пассажирами. Это свидетельствует о том, что запуск проекта ожидается уже в ближайшее время.

На главной странице сайта написано: "Переходи на DiDi. Скоро в Украине". Также доступны для скачивания приложения для смартфонов на ОС IOS и Android. Впрочем, при использовании приложения в Киеве пользователю сообщают, что "сервис еще недоступен в вашем городе".

Зато регистрация водителей на сайте уже открыта – с помощью анкеты на сайте.

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Довидка Авто24:

DiDi – китайский сервис такси, основанный в 2012 году. У него более 450 млн пользователей. В апреле DiDi привлекла дополнительные инвестиции через размещение акций на IPO.