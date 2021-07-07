Вже запрацював сайт та набирається персонал. Це буде потужний конкурент Uber, Bolt та Uklon.

На українському сайті DiDi з'явились попередні умови роботи з водіями та пасажирами. Це свідчить про те, що запуск проєкт очікується вже найближчим часом.

На головній сторінці сайту написано: "Переходь на DiDi. Скоро в Україні". Також доступні для скачування додатки для смартфонів на ОС IOS та Android. Втім, при використанні додатка в Києві користувачу повідомляють, що "сервіс ще недоступний у вашому місті".

Натомість реєстрація водіїв на сайті вже відкрита – за допомогою анкети на сайті.

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Довідка Авто24:

DiDi — китайський сервіс таксі, заснований в 2012 році. У нього понад 450 млн користувачів. У квітні DiDi залучила додаткові інвестиції через розміщення акцій на IPO.