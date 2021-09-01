В Верховной Раде от фракции "Слуга народа" подали законопроект, чтобы вывести бизнес такси из тени.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет работает над законопроектом, который касается введения кассовых аппаратов для такси.

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Гетманцев поддержал идею фискального контроля над такси и заявил, что таким образом в комитете хотят вывести этот бизнес из тени и обложить налогами.

"Мы сейчас проводим рабочие группы по этому законопроекту. Депутат от "Слуги народа" Юлия Диденко занимается этим направлением. Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, не составляет труда установить на телефон", – заявил Гетманцев.

Каждый украинец хотя бы раз пользовался услугами такси. Это хоть и затратно, впрочем, быстро и комфортно. Однако в Украине этот рынок, как и многие другие, находится в тени и почти не платит налоги.