Порівняння тарифів на дві поїздки з центру Києва півтора року тому та восени 2021 року.

Вибираючи службу таксі, більшість людей орієнтується на вартість поїздки. Однак сьогодні, однозначно сказати яке таксі найдорожче чи найдешевше, практично неможливо. Тарифи постійно змінюються, використовуються націнки або знижки для пасажирів. Наприклад, в пікові години, коли на дорогах столиці найбільш жвавий трафік, ціна поїздки може бути значно вищою, ніж у звичайний час.

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Сайт ТаксіСервіс зібрав інформацію від 34 компаній Києва за двома маршрутами. Розрахунок вартості проводився в денний час, за базовими тарифами на замовлення авто "стандарт класу". В результаті встановили найдешевші та найдорожчі таксі, а також дізнаємося, яка динаміка зміни цін серед агрегаторів таксі в Києві.

Маршрут поїздки (12 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, Харківське ш., 8;

Маршрут поїздки (7 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, вул. Лагерна, 30-32.

Для наочності були використані дані з попереднього огляду за ідентичними маршрутами, який проводився у квітні 2020 року. Це дасть можливість порівняти, як змінилися ціни таксі за цей період.

В середньому поїздка Києвом на відстань 7 км обійдеться замовнику в 91 грн. А якщо маршрут 12 км, то доведеться заплатити 125 грн. У квітні минулого року аналогічні поїздки обходилися дешевше – у 71 і 99 грн відповідно. Таким чином, таксі в Києві подорожчало приблизно на 20-23 грн. Це незначне зростання, якщо дивитися на вартість палива в Києві.

Назва таксі Квітень 2020 Вересень 2021 Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) 292 65 93 96 123 Киев 83 108 108 148 838 70 93 93 136 Абсолют 85 119 88 124 Винтаж 60 83 81 107 Элит 172 225 199 268 Лекс 55 77 105 158 Оптимальное 579 71 98 92 134 571 60 83 85 117 ПСН 81 108 81 107 Студент 60 83 78 107 Авангард 60 82 86 118 Мета 73 98 89 118 Аист 60 83 76 103 МС 69 93 93 124 UberX 72 104 97 149 Экспресс 92 132 108 148 902 60 83 101 128 Лайм 61 83 77 104 Bolt 70 98 97 149 296 60 83 89 118 Бинго 61 83 77 104 Аврора 60 83 78 107 Кенгуру 75 98 96 128 Веном 60 83 101 128 898 62 85 74 108 Uklon 69 96 77 106 Лимузин 60 83 86 119 Корона 68 93 68 93 Red 87 123 86 121 Беру 60 82 86 118 UGO 76 103 93 129 Эконом-Авто 64 89 78 100 №1 60 83 85 117 Середнє 70,6 96,8 91,3 125,4

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Якщо виділити популярні в Києві агрегатори таксі, то вартість поїздки за вказаними маршрутами в середньому обійдеться замовнику в 90 і 135 грн. Найдешевшим агрегатором виявився Uklon, а найзначніша динаміка зміни цін у компанії Bolt.