Порівняння тарифів на дві поїздки з центру Києва півтора року тому та восени 2021 року.
Вибираючи службу таксі, більшість людей орієнтується на вартість поїздки. Однак сьогодні, однозначно сказати яке таксі найдорожче чи найдешевше, практично неможливо. Тарифи постійно змінюються, використовуються націнки або знижки для пасажирів. Наприклад, в пікові години, коли на дорогах столиці найбільш жвавий трафік, ціна поїздки може бути значно вищою, ніж у звичайний час.
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Сайт ТаксіСервіс зібрав інформацію від 34 компаній Києва за двома маршрутами. Розрахунок вартості проводився в денний час, за базовими тарифами на замовлення авто "стандарт класу". В результаті встановили найдешевші та найдорожчі таксі, а також дізнаємося, яка динаміка зміни цін серед агрегаторів таксі в Києві.
- Маршрут поїздки (12 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, Харківське ш., 8;
- Маршрут поїздки (7 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, вул. Лагерна, 30-32.
Для наочності були використані дані з попереднього огляду за ідентичними маршрутами, який проводився у квітні 2020 року. Це дасть можливість порівняти, як змінилися ціни таксі за цей період.
В середньому поїздка Києвом на відстань 7 км обійдеться замовнику в 91 грн. А якщо маршрут 12 км, то доведеться заплатити 125 грн. У квітні минулого року аналогічні поїздки обходилися дешевше – у 71 і 99 грн відповідно. Таким чином, таксі в Києві подорожчало приблизно на 20-23 грн. Це незначне зростання, якщо дивитися на вартість палива в Києві.
|Назва таксі
|Квітень 2020
|Вересень 2021
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|292
|65
|93
|96
|123
|Киев
|83
|108
|108
|148
|838
|70
|93
|93
|136
|Абсолют
|85
|119
|88
|124
|Винтаж
|60
|83
|81
|107
|Элит
|172
|225
|199
|268
|Лекс
|55
|77
|105
|158
|Оптимальное 579
|71
|98
|92
|134
|571
|60
|83
|85
|117
|ПСН
|81
|108
|81
|107
|Студент
|60
|83
|78
|107
|Авангард
|60
|82
|86
|118
|Мета
|73
|98
|89
|118
|Аист
|60
|83
|76
|103
|МС
|69
|93
|93
|124
|UberX
|72
|104
|97
|149
|Экспресс
|92
|132
|108
|148
|902
|60
|83
|101
|128
|Лайм
|61
|83
|77
|104
|Bolt
|70
|98
|97
|149
|296
|60
|83
|89
|118
|Бинго
|61
|83
|77
|104
|Аврора
|60
|83
|78
|107
|Кенгуру
|75
|98
|96
|128
|Веном
|60
|83
|101
|128
|898
|62
|85
|74
|108
|Uklon
|69
|96
|77
|106
|Лимузин
|60
|83
|86
|119
|Корона
|68
|93
|68
|93
|Red
|87
|123
|86
|121
|Беру
|60
|82
|86
|118
|UGO
|76
|103
|93
|129
|Эконом-Авто
|64
|89
|78
|100
|№1
|60
|83
|85
|117
|Середнє
|70,6
|96,8
|91,3
|125,4
Також цікаво китайський агрегатор таксі готується працювати в Україні
Якщо виділити популярні в Києві агрегатори таксі, то вартість поїздки за вказаними маршрутами в середньому обійдеться замовнику в 90 і 135 грн. Найдешевшим агрегатором виявився Uklon, а найзначніша динаміка зміни цін у компанії Bolt.
|Агрегатор
|Квітень 2020
|Вересень 2021
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|UberX
|72
|104
|97
|149
|Bolt
|70
|98
|97
|149
|Uklon
|69
|96
|77
|106
|Середнє
|70,3
|99,3
|90,3
|134,6