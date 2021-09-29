Порівняння тарифів на дві поїздки з центру Києва півтора року тому та восени 2021 року.

Вибираючи службу таксі, більшість людей орієнтується на вартість поїздки. Однак сьогодні, однозначно сказати яке таксі найдорожче чи найдешевше, практично неможливо. Тарифи постійно змінюються, використовуються націнки або знижки для пасажирів. Наприклад, в пікові години, коли на дорогах столиці найбільш жвавий трафік, ціна поїздки може бути значно вищою, ніж у звичайний час.

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Сайт ТаксіСервіс зібрав інформацію від 34 компаній Києва за двома маршрутами. Розрахунок вартості проводився в денний час, за базовими тарифами на замовлення авто "стандарт класу". В результаті встановили найдешевші та найдорожчі таксі, а також дізнаємося, яка динаміка зміни цін серед агрегаторів таксі в Києві.

  • Маршрут поїздки (12 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, Харківське ш., 8;
  • Маршрут поїздки (7 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, вул. Лагерна, 30-32.

Для наочності були використані дані з попереднього огляду за ідентичними маршрутами, який проводився у квітні 2020 року. Це дасть можливість порівняти, як змінилися ціни таксі за цей період.

В середньому поїздка Києвом на відстань 7 км обійдеться замовнику в 91 грн. А якщо маршрут 12 км, то доведеться заплатити 125 грн. У квітні минулого року аналогічні поїздки обходилися дешевше – у 71 і 99 грн відповідно. Таким чином, таксі в Києві подорожчало приблизно на 20-23 грн. Це незначне зростання, якщо дивитися на вартість палива в Києві.

Назва таксі Квітень 2020 Вересень 2021
Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.)
292 65 93 96 123
Киев 83 108 108 148
838 70 93 93 136
Абсолют 85 119 88 124
Винтаж 60 83 81 107
Элит 172 225 199 268
Лекс 55 77 105 158
Оптимальное 579 71 98 92 134
571 60 83 85 117
ПСН 81 108 81 107
Студент 60 83 78 107
Авангард 60 82 86 118
Мета 73 98 89 118
Аист 60 83 76 103
МС 69 93 93 124
UberX 72 104 97 149
Экспресс 92 132 108 148
902 60 83 101 128
Лайм 61 83 77 104
Bolt 70 98 97 149
296 60 83 89 118
Бинго 61 83 77 104
Аврора 60 83 78 107
Кенгуру 75 98 96 128
Веном 60 83 101 128
898 62 85 74 108
Uklon 69 96 77 106
Лимузин 60 83 86 119
Корона 68 93 68 93
Red 87 123 86 121
Беру 60 82 86 118
UGO 76 103 93 129
Эконом-Авто 64 89 78 100
№1 60 83 85 117
Середнє 70,6 96,8 91,3 125,4

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Якщо виділити популярні в Києві агрегатори таксі, то вартість поїздки за вказаними маршрутами в середньому обійдеться замовнику в 90 і 135 грн. Найдешевшим агрегатором виявився Uklon, а найзначніша динаміка зміни цін у компанії Bolt.

Агрегатор Квітень 2020 Вересень 2021
Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.)
UberX 72 104 97 149
Bolt 70 98 97 149
Uklon 69 96 77 106
Середнє 70,3 99,3 90,3 134,6