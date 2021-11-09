Некоторым из арендаторов даже пришлось попасть за решетку, что привело к возмущению и судебным искам против Hertz.

Агентство по прокату автомобилей Hertz возобновилось после банкротства и готовится к яркому новому десятилетию с флотилией Tesla. Но у Hertz возникла новая проблема: сотни обвинений от клиентов, которые утверждают, что были неправомерно арестованы и даже заключены в тюрьму за аренду автомобилей, которые Hertz объявила похищенными.

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В прошлый четверг CBS News сообщал, что судья в деле о банкротстве Hertz, которое продолжается, будет рассматривать обвинения от 165 клиентов Hertz, которые сообщили о таком неприятном опыте, как аресты и заключения. Десятки подобных случаев были зафиксированы еще в 2019 году, задолго до подачи заявления о банкротстве, после локдаунов по всему миру.

Один из пострадавших клиентов, чье дело рассматривает суд, Джеймс Толен, рассказал, что его остановила полиция в арендованном в Hertz пикапе. Правоохранители наставили на него оружие, приказали выйти из машины и надели на него наручники, сообщив, что он руководит похищенным транспортным средством. После просьбы полиции ознакомиться с его договором аренды, в котором он указан как уполномоченный водитель, его отпустили, а один из офицеров позвонил в компании Hertz, чтобы попросить их устранить проблему.

Как оказалось, компания Hertz сообщила об угоне пикапа три месяца назад, но не отозвала заявление. И этот случай является довольно типичным и не волновал прокатную компанию, поскольку в 2020 году The Philadelphia Inquirer процитировала представителя Hertz, который заявил, что сообщения о краже “было действительным, когда оно было предоставлено”, переложив ответственность за дальнейшее расследование кражи на местную полицию. “Что делать с делом, должны решать правоохранительные органы”, – добавил представитель Hertz.

В Hertz также заявили, что считают дела своих обвинителей “безосновательными” и такими которые “произошли по техническим причинам”. Однако Hertz должен принять меры, чтобы подобных случаев не случалось в дальнейшем, поскольку подобное безответственное отношение вряд ли привлечет новых клиентов и удержит нынешних.

Кстати, Илон Маск написал, что Tesla не подписывала никаких соглашений с Hertz, поэтому все 100 тысяч автомобилей, заказанных прокатной компанией, попадут к ней на общих условиях – по таким ценам и с таким же ожиданием, как и для обычных розничных покупателей. Он также подчеркнул, что заказ не обеспечивает абсолютно никакого прироста прибылей для Tesla. Тем не менее, заявление компании Hertz о приобретении флотилии электромобилей на сумму 4,2 миллиарда долларов вызвало резкий скачок курса акций Tesla, в результате которого их стоимость превысила 1000 долларов, рыночная капитализация автопроизводителя перевалила за триллион долларов, а Илон Маск стал самым богатым человеком планеты.